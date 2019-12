Ross: Washington stále nevylučuje zavedenie dovozných ciel na autá

New York 4. decembra (TASR) - Americká administratíva zatiaľ nevylúčila možnosť zavedenia dovozných ciel na zahraničné autá, napriek tomu, že pôvodná lehota na tento krok uplynula v novembri. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters americký minister obchodu Wilbur Ross.



"Rokujeme s viacerými firmami a dospeli sme k pozitívnym výsledkom," povedal Ross. Ako dodal, časom sa ukáže, či bude zavedenie ciel potrebné.



Americký prezident Donald Trump mal do polovice novembra oznámiť, či USA zavedú zvýšené clá na dovoz áut zo zahraničia po tom, ako v máji pôvodne plánované rozhodnutie odložil o šesť mesiacov. Hrozilo, že Trump nechá uvaliť na dovoz áut clo vo výške 25 %. Na otázku, či bol stanovený nový termín, Ross poukázal na oznámenie Bieleho domu z minulého mesiaca, ktoré nový termín neobsahuje.



Odborníci z automobilového sektora uviedli, že americká administratíva bude podľa všetkého musieť nájsť iné cesty na uvalenie ciel na európske a japonské autá, ak by sa tak Trump rozhodol. Republikánsky senátor Pat Toomey v reakcii na Rossove vyjadrenia povedal, že ministerstvo obchodu bude musieť začať nové vyšetrovanie. "Autá od Volkswagenu či Toyoty žiadnu bezpečnostnú hrozbu nepredstavujú. Už tu nie je možnosť zaviesť clá na zahraničné autá na základe článku 232 (o ohrození národnej bezpečnosti)," povedal Toomey. Zároveň dodal, že "ak vláda chce aj naďalej uvaliť sankčné dane na Američanov, ktorí si kúpia auto zo zahraničia, musí prísť s novým vyšetrovaním".



Podľa Rossa je teoreticky možné, že v prípade európskych áut by Washington mohol využiť clá, ktoré Spojeným štátom povolila Svetová obchodná organizácia (WTO) v rámci separátneho prípadu súvisiaceho s dotáciami Európskej únie pre výrobcu lietadiel Airbus. Odmietol však uviesť, či takúto možnosť americká administratíva skúma.