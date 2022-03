Rossi Biofuel zavádza jedinečnú technológiu na výrobu bionafty

- Až 85% úspor skleníkových plynov v porovnaní s naftou = mínus 150 000 t CO2

- ročná úspora emisií CO2 ekvivalentná odstráneniu 70,000 áut ročne

- nová kapacita na 50 000 ton bionafty novej generácie

- viac ako 50 nových pracovných miest v regióne

Bratislava / Komárom 11. marca (OTS) - V komáromskej spoločnosti Rossi Biofuel, ktorá je spoločným podnikom slovenskej skupiny Envien Group a maďarskej skupiny MOL, otvorili nový závod na výrobu bionafty. Je vybavený unikátnou technológiou na výrobu najnovšej generácie pokročilej bionafty, ktorá šetrí viac ako 85 % skleníkových plynov. S kapacitou 50 000 ton ročne závod výrazne zvýši doterajšiu ročnú produkciu bionafty a prispeje k plneniu cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.Nový výrobný závod sa zameriava na spracovanie viacerých, hlavne odpadových olejových surovín, pričom využíva patentovanú technológiu opakovane použiteľného katalyzátora (RepCAT) od dodávateľa BDI. Pomocou tejto inovatívnej technológie je možné aj tie najmenej kvalitné olejové suroviny s vysokým obsahom nečistôt efektívne spracovať na bionaftu, spĺňajúcu technické normy. „“ hovorí Ing. Róbert Spišák, PhD., predseda predstavenstva Rossi Biofuel. Dodáva, že flexibilná schopnosť spracovať rozmanitý odpad je významným príspevkom k cirkulárnej ekonomike a zároveň správna cesta ako v doprave zabezpečiť udržateľnú a klimaticky neutrálnu energiu.Nový závod významne prispeje výrobou z odpadových materiálov nízkej kvality k dosiahnutiu cieľov, stanovených vládami Slovenska, Maďarska a Českej republiky: produkovať o 55 % menej skleníkových plynov do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.Envien Group je jednou z najväčších skupín pôsobiacich v produkcii biopalív v regióne strednej a východnej Európy. Skupina sa strategicky orientuje nielen tradične na spracovanie poľnohospodárskych komodít na biopalivá, ale aj na investície do ich výroby z odpadových surovín a zvyškov. Pokročilá bionafta z odpadov a zvyškov poskytuje nákladovo efektívne riešenia, ktoré prinášajú značné výhody aj komunitám v podobe nových pracovných miest. Spoločnosť tak prispela k regionálnemu rozvoju a vďaka expanzii privítala až 50 nových zamestnancov z okolia.