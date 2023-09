Rovnaké mzdy, spokojnejší zamestnanci

Zakladateľ WageNow Peter Čapkovič Foto: WageNow

Bratislava 11. augusta (OTS) - Spoločnosť WageNow prináša na Slovensko nový zamestnanecký benefit, ktorý pomáha prilákať talenty a výrazne znižuje fluktuáciu, prináša flexibilnú mzdu. Väčšina slovenských zamestnávateľov vypláca svojim zamestnancom mzdu vždy až po odpracovaní daného mesiaca. S WageNow môžu zamestnanci čerpať mzdu na týždennej alebo dokonca dennej báze hneď po odpracovaní, bez komplikácií pre účtovné oddelenie či cashflow firmy.WageNow ( www.wagenow.com ) je nová revolučná platforma, ktorá zamestnancom umožňuje prístup k ich odpracovanej mzde v reálnom čase. Už viac nebudú musieť čakať na štandardné mesačné výplaty na pokrytie svojich výdavkov. S touto novou službou sa môžu zamestnanci sami rozhodnúť, kedy chcú byť vyplatení, čím získavajú väčšiu kontrolu nad svojimi financiami a eliminujú finančný stres medzi výplatami. Podľa prieskumu WageNow až 4 z 5 zamestnancov radi aktívne prejdú do firmy, ktorá poskytuje takéto flexibilné vyplácanie mzdy. Za firmou WageNow stojí slovenský zakladateľ, bývalý úspešný tenista, absolvent prestížnej americkej univerzity Princeton a dlhoročný zamestnanec banky JP Morgan, Peter Čapkovič.vysvetľujeJedinečná flexibilita produktu WageNow spočíva v jeho schopnosti prispôsobiť sa potrebám jednotlivých zamestnancov. Zamestnanci môžu bez problémov pristupovať k svojej odpracovanej mzdovej sume prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo webového rozhrania. Služba je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá a intuitívna, čím zabezpečuje pohodlný prístup pre všetkých užívateľov, aj tých menej technicky zdatných.WageNow tiež prináša výhody pre firmy. Nový prístup k mzdovým platbám nekomplikuje firemné účtovníctvo ani mzdové oddelenie. Služba bola navrhnutá s dôrazom na to, aby zabezpečila plynulú integráciu so súčasnými procesmi a systémami v rámci spoločnosti. Firma si tak môže uchovať svoju likviditu a zároveň ponúknuť zamestnancom inovatívnu možnosť riadenia ich financií. WageNow aktuálne pilotne poskytuje služby pre niekoľko slovenských klientov a plánuje aj expanziu do okolitých krajín.dodávaProjekt Petra Čapkoviča získal medzičasom aj podporu investorov. Celková výška získaných prostriedkov presahuje milión eur, pričom väčšina sumy pochádza od venture kapitálového fondu Crowdberry.