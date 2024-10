Rovnaký počet mužov i žien na pozíciách manažérov podporuje 45% ľudí

Bratislava 5. októbra (TASR) - Rovnaký počet mužov a žien na manažérskych pozíciách pozitívne vníma viac ako 45 % Slovákov. Za dobré považuje vyše 49 % respondentov aj vyrovnaný podiel mužov a žien v platenej práci. Vyplýva to z údajov Európskej sociálnej sondy (ESS ERIC), ktoré zverejnilo Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).



"Analyzovali sme dáta ESS ERIC týkajúce sa postojov respondentov a respondentiek v participujúcich krajinách k trom témam - podiel mužov a žien v platenej práci, podiel mužov a žien na vyšších manažérskych pozíciách a rovnaká mzda pre mužov a ženy. Porovnanie dát zo Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami poukazuje na najvyššiu mieru nerozhodnosti Slovákov a Sloveniek pri ich stanoviskách," spresnila riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV Denisa Fedáková.



Doplnila, že najviac nejednoznačných odpovedí, a to takmer 40 %, uviedli respondenti pri podiele mužov a žien na manažérskych pozíciách. Rovnaký počet žien a mužov na vyšších manažérskych pozíciách je zlý podľa 14,3 % Slovákov z opýtaných 1297 ľudí. Naopak, za dobré to považuje viac ako 45 % z nich.



Najvyššia miera súhlasu, a to celkovo 57,6 %, bola podľa Fedákovej zistená pri otázke, nakoľko je zlé alebo dobré pre ekonomiku Slovenska, ak ženy a muži dostávajú rovnakú mzdu za rovnakú prácu. Nejednoznačne sa k tomu vyjadrilo 30,9 % Slovákov z 1362 opýtaných ľudí. Túto možnosť zhodnotilo ako zlú 11,5 % respondentov.



Najvýraznejší, 15-percentný nesúhlas, bol zaznamenaný pri otázke, nakoľko je zlé alebo dobré pre život rodín na Slovensku, ak je rovnaký počet žien a mužov v platenej práci. Nejednoznačnú odpoveď dalo k tejto otázke 35,8 % ľudí z celkového počtu 1347 opýtaných. Naopak, za dobré to považuje 49,2 % respondentov. Fedáková dodala, že tento nesúhlas je spojený aj s predchádzajúcimi zisteniami ESS z roku 2020, keď Slováci menej schvaľovali rozhodnutia žien pracovať, kým majú ich deti menej ako tri roky.