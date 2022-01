Rozdiel medzi vrchnou a spodnou platovou triedou Slovákov je 3-násobný

Bratislava 20. januára (TASR) – Desatina Slovákov videla vlani na svojej výplatnej páske menej než 800 eur. Takisto desatina mala viac než trojnásobok. Vyplýva to z analýzy portálu Platy.sk, ktorý spadá pod portál s pracovnými ponukami Profesia.sk. Slovenský platový medián podľa dát portálu predstavoval vlani 1288 eur v hrubom. Znamená to, že polovica Slovákov mala mzdu v roku 2021 nižšiu.



Prvá desatina Slovákov z najnižšej platovej triedy zarábala 800 eur. Za predpokladu, že takýto človek nemá deti, a teda neuplatňoval si nezdaniteľnú časť, mesačne mu na účet prišlo 632 eur. "Naopak, keď sa pozrieme na druhý koniec, teda najlepšie zarábajúcu desatinu Slovákov, jej základný plat bol v roku 2021 vyšší ako 2450 eur v hrubom," porovnala hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Za rovnakého predpokladu to v čistom znamená 1790 eur mesačne.



Čo sa týka mediánového príjmu a jeho regionálneho rozloženia, napríklad v Bratislavskom kraji zarobila polovica ľudí viac než 1520 eur mesačne v hrubom. Mediánová mzda v Trnavskom kraji predstavovala 1200 eur, v Nitrianskom 1100 eur, v Trenčianskom 1150 eur a v Žilinskom 1100 eur. V Banskobystrickom kraji bola na úrovni 1050 eur, v Košickom na 1180 eur a najnižšia bola v Prešovskom kraji – 1000 eur. Najväčšie regionálne rozdiely teda vidieť medzi Bratislavským a Prešovským krajom.



Analýza tiež potvrdila, že vyššie vzdelanie prináša ešte väčšie rozdiely medzi platovými triedami. Len polovica ľudí s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa mala vlani v Bratislavskom kraji nižší plat než 1750 eur v hrubom. V Prešovskom kraji bola mediánová mzda pre vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov na úrovni 1100 eur. Relatívne blízko k Bratislave však pri vzdelaných ľuďoch mala mediánová mzda v Košickom kraji (1620 eur).



Nožnice regionálnych rozdielov pri platoch sú však menej otvorené pri zamestnancoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity. V Bratislavskom kraji bola mediánová mzda týchto ľudí vlani na úrovni 1000 eur v hrubom, v Trnavskom 950 eur, v Nitrianskom 980 eur, v Trenčianskom 930 eur a v Žilinskom 900 eur. Rovnako vo výške 900 eur bola mediánová mzda v Banskobystrickom kraji, v Prešovskom to bolo 800 eur a v Košickom 850 eur.