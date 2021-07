Rozdiel pri výbere z bankomatu v zahraničí môže stáť 5 % nákladov

Bratislava 27. júla (TASR) - Pri výberoch z bankomatov v zahraničí treba dávať pozor na to, z akého bankomatu a ako peniaze dovolenkári vyberajú. Rozdiel pri správnom a nesprávnom postupe môže stáť nemalé peniaze, v niektorých prípadoch 5 % nákladov z vyberanej sumy. Podľa prevádzkového riaditeľa spoločnosti FinGO.sk Zoltána Čikesa je platba kartou najvýhodnejšia z rovnakého dôvodu ako výber z bankomatu rovnakej finančnej skupiny, a to vďaka výhodnejšiemu menovému kurzu.



Ďalšou výhodou je, že kartou zaplatí človek presnú sumu, na rozdiel od platby v hotovosti, keď si na tento účel musí dovolenkár vopred zabezpečiť prostriedky a vždy mu zostane väčšia či menšia suma, ktorú v zahraničí neminie. Následne ju musí zameniť naspäť na eurá. Vo väčšine prípadov sa podľa Čikesa odporúča využívať prednostne kreditnú kartu, nakoľko býva v cudzine častejšie akceptovaná.



"Najvýhodnejšia možnosť je výber z bankomatu priamo v krajine, v ktorej budete dovolenkovať. Ale to iba za predpokladu, že v danej krajine pôsobí banka, ktorá je v rovnakej finančnej skupine ako vaša banka. Toto si viete preveriť cez internet, prípadne sa opýtať vo svojej banke. Výbornou pomôckou môže byť, ak máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu svojej banky a viete si zobraziť dostupné bankomaty," uviedol Čikes.



Ďalšou možnosťou je využiť služby zmenárne. "V tomto prípade určite odporúčam zameniť si peniaze tu na Slovensku najmä kvôli bezpečnosti, resp. možným rizikám v cudzine. V zahraničí je väčšia šanca, že vás môžu nejakým spôsobom podviesť, keďže tam môžu platiť iné pravidlá a legislatíva," pokračoval Čikes.



Istú hotovosť si takýmto spôsobom odporúča zameniť aj v prípade, ak by bol neskôr realizovaný výber z bankomatu v danej krajine, nakoľko cestou do zahraničia môžu vzniknúť rôzne komplikácie, prípadne situácie, keď bude potrebná hotovosť.



V prípade, ak si vyberá človek peniaze z bankomatu z rovnakej bankovej skupiny, do ktorej patrí jeho banka, je poplatok za výber v priemere 0,20 eura. Poplatok za výber hotovosti z iného bankomatu sa pohybuje na úrovni 1 až 2 eur. Pri výbere hotovosti v inej mene ako euro sa poplatky pohybujú na úrovni 2 až 10 eur.