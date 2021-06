Rozdiel v cenách bytov v Rakúsku je menší než u rodinných domov

Viedeň 28. júna (TASR) - Každý, kto vlani v Rakúsku kúpil nehnuteľnosť, mal v prípade jednorodinných domov väčší manévrovací priestor pri zjednávaní ceny než u bytov. Vyplýva to z najnovšej analýzy 100.000 inzerátov na realitných portáloch Willhaben a IMMOunited. "Rozdiel medzi ponúkanou a kúpnou cenou bytov dosahoval v roku 2020 najviac 21 %, u jednorodinných domov je rozdiel väčší," cituje agentúra APA predstaviteľku portálu Willhaben Judith Kössnerovú.



Regionálne rozdiely sú veľké. Najväčší, až 30-percentný rozdiel medzi ponúkanou a kúpnou cenou bol u jednorodinných domov v Tirolsku, najmenší na úrovni troch percent vo Vorarlbersku. Vo Viedni išlo o deväť percent a v Korutánsku o osem percent. V ostatných spolkových krajinách presahoval rozdiel 10 % - v Dolnom Rakúsku išlo v priemere o 21 %, v Hornom Rakúsku o 17 %, v Salzburgu a Štajersku o 15 % a v Burgenlande o 14 %.



Podobný vývoj možno pozorovať aj v cenách bytov. Vedie Tirolsko s 21 %, oveľa menší priestor pre zjednávanie bol napríklad v Korutánsku (7 %) a Hornom Rakúsku (6 %). Práve v cenách bytov existujú výrazné lokálne rozdiely v rámci jednotlivých spolkových krajín. Vo Viedni sa museli predajcovia v okresoch Margareten, Alsergrund a Döbling uspokojiť s cenou o 14 % nižšou, kým v ostatných okresoch ako Meidling, Leopoldstadt či Brigittenau bol rozdiel len dve percentá. Aj v rámci Tirolska boli rozdiely relatívne veľké, vedie Kitzbühel s 19 %. Nasledujú dolnorakúske obce Melk s 15 % a Scheibbs so 14 %. Najmenšie rozdiely len na úrovni jedného percenta zaznamenali dolnorakúske obce Amstetten a Mistelbach a hornorakúsky Braunau am Inn.