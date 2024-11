Rozdiel v cenách elektrických a benzínových áut v Nemecku sa znižuje

Berlín 27. novembra (TASR) - Rozdiel medzi cenami elektromobilov a porovnateľnými modelmi áut so spaľovacími motormi v Nemecku sa zmenšuje. Ukázala to nová štúdia, ktorú súkromné Centrum pre automobilový výskum (Car) uverejnilo v stredu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa štúdie sa cenový rozdiel medzi 20 špičkovými modelmi na nemeckom trhu v novembri 2024 v porovnaní s októbrom znížil o približne 1100 eur.



V priemere si však kupujúci nových áut stále musia priplatiť 5583 eur za plne elektrické vozidlo na batérie v porovnaní s autom so spaľovacím motorom.



Tieto údaje zohľadňujú tzv. transakčné ceny, čo sú ceny v rámci cenníka mínus zľavy.



Podľa vedúceho štúdie Ferdinanda Dudenhöffera predpisy Európskej únie nútia výrobcov od budúceho roka predávať úmerne vyšší počet elektromobilov. V opačnom prípade im hrozia pokuty. Oddialenie začiatku regulácie, ako to požaduje automobilový priemysel, by opäť spomalilo predaj elektromobilov, varujú experti.



V najbližších mesiacoch Car očakáva mierny nárast podielu elektromobilov na nemeckom trhu. V októbri bol na úrovni 15,3 %. Náhle ukončenie štátneho bonusu na nákup elektromobilov začiatkom roka však naďalej negatívne ovplyvňuje ich predaj.