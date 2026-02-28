< sekcia Ekonomika
Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami v Nemecku sa vlani nezmenšil
Ešte v predchádzajúcom roku sa tento rozdiel zmenšil o dva percentuálne body.
Autor TASR
Wiesbaden 28. februára (TASR) - Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami v Nemecku sa v minulom roku nezmenšil. Ženy naďalej poberali za hodinu práce v priemere o 16 % nižšiu mzdu ako ich mužskí kolegovia, oznámil vo štvrtok (26. 2.) nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ešte v predchádzajúcom roku sa tento rozdiel zmenšil o dva percentuálne body. V roku 2006 rozdiel v príjmoch dosahoval až 23 %. Vo východných spolkových krajinách bol rozdiel na úrovni 5 % výrazne menší ako na západe, kde predstavoval 17 %. Muži celkovo zarobili v roku 2025 v priemere 27,05 eura za hodinu, čo je o 4,24 eura viac ako ženy.
Štatistický úrad vysvetľuje takmer dve tretiny rozdielu v platoch vyšším podielom žien pracujúcich na čiastočný úväzok a nižšími platmi v povolaniach typických pre ženy. Rozdiel 1,71 eura, čo predstavuje približne 6 % hrubej hodinovej mzdy, sa v roku 2025 nezmenil a naďalej nemá jednoznačné vysvetlenie. Aj pri porovnateľnej činnosti, kvalifikácii a pracovnej kariére totiž zarobia ženy o 6 % menej ako muži, vysvetlil štatistický úrad. Svoju úlohu tu podľa štatistikov pravdepodobne zohrávajú prerušenia v kariére, napríklad v dôsledku tehotenstva, výchovy detí alebo starostlivosti o príbuzných, ktoré však nie sú podrobnejšie zaznamenané.
Ešte v predchádzajúcom roku sa tento rozdiel zmenšil o dva percentuálne body. V roku 2006 rozdiel v príjmoch dosahoval až 23 %. Vo východných spolkových krajinách bol rozdiel na úrovni 5 % výrazne menší ako na západe, kde predstavoval 17 %. Muži celkovo zarobili v roku 2025 v priemere 27,05 eura za hodinu, čo je o 4,24 eura viac ako ženy.
Štatistický úrad vysvetľuje takmer dve tretiny rozdielu v platoch vyšším podielom žien pracujúcich na čiastočný úväzok a nižšími platmi v povolaniach typických pre ženy. Rozdiel 1,71 eura, čo predstavuje približne 6 % hrubej hodinovej mzdy, sa v roku 2025 nezmenil a naďalej nemá jednoznačné vysvetlenie. Aj pri porovnateľnej činnosti, kvalifikácii a pracovnej kariére totiž zarobia ženy o 6 % menej ako muži, vysvetlil štatistický úrad. Svoju úlohu tu podľa štatistikov pravdepodobne zohrávajú prerušenia v kariére, napríklad v dôsledku tehotenstva, výchovy detí alebo starostlivosti o príbuzných, ktoré však nie sú podrobnejšie zaznamenané.