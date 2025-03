Analýza: Rozdiely v cenách novostavieb medzi regiónmi sú priepastné

Bratislava 25. marca (TASR) - Rozdiely v cenách novostavieb medzi slovenskými regiónmi sú priepastné. Kým v Bratislave stojí štvorcový meter (m2) novostavby takmer 6000 eur, v niektorých okresoch stredného a východného Slovenska je to menej ako 950 eur. Upozornil na to realitný portál Nehnuteľnosti.sk na základe údajov z aplikácie Trhové reporty.



Podiel novostavieb tvorí približne 30 % všetkých ponúkaných nehnuteľností. Najviac ich je v Bratislavskom kraji, kde je takmer polovica zo všetkých ponúkaných novostavieb. Bratislavský kraj dominuje aj v podiele novostavieb na celkovej ponuke nehnuteľností (43 %), podobný trend je aj v Trnavskom kraji (41 %). "Tieto údaje odzrkadľujú silnú ekonomickú aktivitu a vysoký dopyt po bývaní, ktoré podporujú dynamický rozvoj nových rezidenčných projektov," uviedol Michal Pružinský z portálu Nehnuteľnosti.sk.



Novostavby majú podľa realitného portálu silné zastúpenie v satelitných lokalitách. Najviditeľnejšie to je v okrese Senec, kde novostavby tvoria 71 % všetkých ponúkaných nehnuteľností. Podobne to je aj v Malackách, kde novostavby tvoria 59 % z ponúkaných nehnuteľností, v Dunajskej Strede (55 %) či Pezinku (47 %).



Najnižší podiel novostavieb v ponuke nehnuteľností zaznamenal Trenčiansky kraj (17 %), Nitriansky (16 %), Košický (15 %) a Banskobystrický (9 %). Podľa realitného portálu tento stav odráža slabšiu ekonomickú aktivitu až stagnáciu v týchto regiónoch. V okresoch Medzilaborce, Snina a Gelnica sa v minulom roku neponúkala žiadna novostavba na predaj.



Podiel novostavieb na trhu podľa portálu priamo ovplyvňuje aj ich trhovú hodnotu. Najdrahšie novostavby sa nachádzajú v bratislavských okresoch, kde sa cena pohybuje nad 3500 eur/m2, v Starom Meste presiahla sumu 5700 eur/m2. Vysoké ceny si udržali aj Košice, Banská Bystrica, Trnava, Žilina či turisticky atraktívne lokality ako Poprad, Liptovský Mikuláš a Banská Štiavnica. Najlacnejšie novostavby boli v Poltári (pod 950 eur/m2), Rožňave a Vranove nad Topľou.



"Regionálne rozdiely v cenách novostavieb odrážajú nielen dostupnosť bývania, ale aj kúpyschopnosť. Bratislava a krajské mestá si dlhodobo udržujú vysoké ceny vďaka stabilnému dopytu a neustálej výstavbe. Naopak, v menej rozvinutých regiónoch je situácia opačná - výstavba nových projektov sa javí ako málo perspektívna. Tento trend sa pravdepodobne v najbližších rokoch bude prehlbovať," priblížil Pružinský.