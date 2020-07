Rozdiely v platoch v rôznych sektoroch v Rakúsku sa zväčšujú

Viedeň 21. júla (TASR) - Dobre vzdelaní muži vo vysokých funkciách zarábajú oveľa viac než predavačky alebo zdravotníci, no v dôsledku šírenia nového koronavírusu tieto rozdiely ešte nadobudli na aktuálnosti. Podľa analýzy pracovného portálu Stepstone sú povolania, ktoré politici vyzdvihujú pre ich dôležitosť zle platené. Tieto rozdiely sa naviac zväčšujú.



Kým farmaceutický priemysel alebo laboratóriá zaznamenávajú rekordné zisky, zotavenie v iných sektoroch je pomalšie. "Rovnako to platí aj pre zamestnancov. Niektorým sa zle vodilo iba krátkodobo, napríklad odborníkom na informačné technológie či technikom, no ľudia s nižšou kvalifikáciou alebo čerství absolventi škôl budú zrejme prácu hľadať dlhšie," cituje agentúra APA odborníka Stepstone na platy Conrada Pramböcka.



Analýza platov približne 6000 odborných a vedúcich pracovníkov v Rakúsku zistila, že oblasti konzultácií, manažmentu a nehnuteľností s ročným príjmom vyše 50.000 eur patria k najlepšie plateným. V sektoroch, ktoré sú v krízových časoch najdôležitejšie, najmä zdravotníctvo a maloobchod, dosahujú ročné platy 39.000 a 38.000 eur. V textilnom priemysle ide len o 32.000 eur ročne. Jednoznačne najvyššie ročné príjmy majú zamestnanci farmaceutického priemyslu a sektora medicínskej techniky, a to 56.000 a 55.000 eur.



"Tu sa jasne ukazujú rozdiely medzi povolaniami, pre ktoré je potrebná vysoká kvalifikácia a dlhoročné vzdelanie, a tými, kde často pracujú ženy na čiastočný úväzok," povedala autorka analýzy Barbara Oberrauter-Zabransky.



Odmietanie zvyšovania platov je podľa Pramböcka opodstatnené len čiastočne, najmä však vtedy, ak spoločnosť prišla o významnú časť tržieb. "V ostatných prípadoch som sa stretol s tým, že predstavenstvo aj zamestnanci sa spoločne zúčastňujú na programoch, pokiaľ je pri nich napísané 'v dôsledku korony'."