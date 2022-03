Rozdiely v zamestnávaní žien a ich odmeňovaní stále pretrvávajú

Bratislava 7. marca (TASR) – Rozdiely v príjmoch žien a mužov sa na Slovensku v posledných rokoch znížili, no stále sú pomerne výrazné. V roku 2020 bol rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien na úrovni 15,5 %. V Českej republike dosiahol 16,1 % a v Maďarsku 15,6 %. Medzi krajinami V4 výrazne vyčnieva Poľsko, kde bol tento rozdiel iba 4,8 %. V pondelok o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).



"Aby sa platy mužov a žien vyrovnali, ženy by museli za každú odpracovanú hodinu odpracovať navyše ďalších približne deväť minút," uviedla NBS. Od roku 2015 došlo na Slovensku k zníženiu rozdielu príjmov o 4,3 percentuálneho bodu (p. b.). V Českej republike sa rozdiel znížil o 5,4 p. b. a v Poľsku o 2,6 p. b. Naopak, v Maďarsku sa rozdiel zvýšil o 2,7 p. b.



Ženy sú zamestnané najmä v oblasti priemyselnej výroby, kde ich pracuje 208.000, čo predstavuje 18 % všetkých zamestnaných žien. V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu pracuje 177.000 žien (15 %), v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci pracuje 164.000 žien (14 %).



Takmer rovnako to vyzerá v oblasti vzdelávania (14 %). Vo verejnej správe a obrane pracuje 113.000 žien (10 %) a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb pracuje 67.000 žien (6 %). V žiadnej inej oblasti ekonomickej aktivity nie je zamestnaných viac ako 5 % žien.



Na Slovensku je v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb medzi pracovníkmi výrazná prevaha žien nad mužmi. Oblasť s najväčšou prevahou žien je zdravotníctvo a sociálna pomoc s podielom žien až 83 %. Tesne za tým nasleduje oblasť vzdelávania, kde je zastúpenie žien až 82 %. Ženy výrazne prevažujú aj v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, kde je zastúpenie žien 62 %.



Naopak, v oblastiach ako stavebníctvo, dodávka vody a elektriny alebo IT ako pracovníci výrazne prevažujú muži. V stavebníctve je zastúpenie mužov až 93 %. Nasleduje dodávka elektriny a plynu (81 %), dodávka vody (80 %), informácie a komunikácia (75 %), doprava a skladovanie (75 %) a priemyselná výroba so zastúpením mužov 67 %.