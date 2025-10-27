< sekcia Ekonomika
Rozhlasové FM vysielanie narazilo na limity, upozornil regulátor
Po 35 rokoch koordinácie sú možnosti rozvoja sietí takmer vyčerpané a vo väčšine lokalít nie je priestor pre nové vysielače.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Využívanie frekvenčného pásma 87,5 - 108 MHz (FM pásmo) na Slovensku je na hranici svojich možností - možnosti pre nové rádiá sú už takmer vyčerpané. Hoci si FM vysielanie udržiava popularitu u približne 3,6 milióna poslucháčov týždenne, nedostatok frekvencií brzdí rast. Novú nádej prináša digitálne vysielanie zvuku (DAB), ktoré má potenciál uvoľniť spektrum pre vznik pestrejšej ponuky regionálnych a komunitných staníc, upozornil v pondelok Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Perspektíva FM vysielania je podľa úradu obmedzená. Po 35 rokoch koordinácie sú možnosti rozvoja sietí takmer vyčerpané a vo väčšine lokalít nie je priestor pre nové vysielače. Túto situáciu však mení príchod DAB vysielania. Dôvodom je, že používa frekvencie z iného frekvenčného pásma 174 - 230 megahertz (MHz) a duálna prevádzka v oboch frekvenčných pásmach nedáva ekonomický zmysel. Ak sa aplikuje európsky model, hustota využívania FM pásma sa podľa úradu zníži.
„Digitálne vysielanie nepredstavuje len technologický posun, ale aj jedinečnú šancu pre ozdravenie FM trhu. Uvoľnením kapacity môžeme konečne otvoriť dvere regionálnym, lokálnym a komunitným rádiám, ktoré dnes nemajú žiadnu frekvenčnú príležitosť. Využívanie FM pásma by tak mohlo byť po ‚reštarte‘ značne pestrejšie a orientované na konkrétne regióny Slovenska,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.
To, že sa Slovensko pripravuje na zavedenie pravidelného celoplošného rozhlasového digitálneho vysielania, oznámil úrad v polovici septembra. Rozhlasové digitálne pozemské vysielanie na Slovensku začalo ešte v decembri 2015, keď bol do prevádzky uvedený vysielač Bratislava - Kamzík 12C. Postupne boli do prevádzky uvádzané ďalšie DAB vysielače. Pôvodné staršie rádiá však tento signál nie sú schopné prijímať.
