Rozhodnutia o poplatkoch dostanú Považskobystričania až v auguste

Považská Bystrica 17. júla (TASR) - Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch dostanú tento rok Považskobystričania až v auguste. Dôvodom posunu distribúcie rozhodnutí z júna na august je zavedenie neváženého množstvového zberu odpadu. Informoval o tom vedúci ekonomického odboru považskobystrickej radnice Anton Martaus.



„Nevážený množstvový zber bol zavedený v rodinných domoch v meste aj v prímestských častiach. Tomuto predchádzalo čipovanie nádob, následné prihlasovanie sa k množstvovému zberu a označovanie odpadových nádob príslušnou farebnou nálepkou. Vyvážajú sa už iba označené nádoby. Práve v súvislosti so zavedením množstvového zberu bolo nutné splniť viaceré náležitosti. Ide najmä o časovo náročné prevádzanie paušálneho poplatku na nevážený množstvový zber komunálneho odpadu v informačnom systéme samosprávy,“ spresnil Martaus.



Sadzba paušálneho poplatku za komunálny odpad sa podľa neho nemenila. Za nevážený množstvový zber, ktorý bol pre rodinné domy zavedený ako novinka, budú občania platiť podľa veľkosti nádoby a frekvencie odvozu, ktoré si sami vybrali. Dane z nehnuteľností a dane za psa sa nemenili.



Keďže rozhodnutia o vyrubení miestnych daní dostanú občania tento rok neskôr, zmeny sa dotknú aj splátkového kalendára. Termín prvej splátky je do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku môžu občania uhradiť do konca októbra.