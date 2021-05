Rozhodnutia pandemickej komisie majú pre vládu odporúčací charakter

Bratislava 3. mája (TASR) - Rozhodnutia pandemickej komisie majú pre vládu SR iba odporúčací charakter. Uviedol to pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR v reakcii na vyjadrenia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).



"Predseda vlády SR sa nebráni vecnej diskusii o postavení či existencii orgánov v boji proti pandémii tak, aby vláda SR mohla prijímať optimálne rozhodnutia z hľadiska ochrany života a zdravia občanov a súčasne len v nevyhnutnej miere zasahujúce do ich ústavných práv a ekonomiky. Zároveň uvádzame, že Pandemická komisia vlády SR je jej poradným orgánom a jej rozhodnutia majú pre vládu iba odporúčací charakter," spresnil ÚV SR.



Emília Farkašová z RÚZ informovala, že zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov žiadajú vládu, aby zmenila systém riadenia protipandemických opatrení.



Pandemická komisia je podľa zamestnávateľov stelesnením neefektívneho manažovania krízy a má na svedomí viaceré vážne zlyhania. Podľa firiem by hlavným poradným orgánom mal byť rekonštruovaný ústredný krízový štáb (ÚKŠ).



Farkašová pripomenula, že vláda SR v uplynulých dňoch opätovne predĺžila núdzový stav na odporúčanie pandemickej komisie. Nedostatočné odôvodnenie tohto odporúčania iba veľmi všeobecným odkazom na možné problémy zdravotníctva však považujú zamestnávatelia za neprijateľné.



Núdzový stav je podľa RÚZ v čase mieru najvážnejší možný zásah do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. Nemá a nesmie sa preto vyhlásiť "len tak pre istotu". Núdzový stav môže byť vyhlásený až po vyčerpaní všetkých iných možností, keď náhlu katastrofu nie je možné nijako inak odvrátiť. Zamestnávatelia pripomínajú, že núdzový stav je na Slovensku vyhlásený nepretržite už od 1. októbra 2020.