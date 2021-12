Severný prúd 2 by mohol dostať certifikáciu v druhom polroku 2022

Berlín 17. decembra (TASR) - Rozhodnutie o certifikácii plynovodu Severný prúd 2 nepadne skôr ako v 2. polroku budúceho roka. Uviedla to nemecká sieťová agentúra BNetzA.



"V 1. polroku budúceho roka rozhodnutie nepadne," povedal vo štvrtok (16. 12.) v súvislosti s certifikačným procesom ruského projektu šéf BNetzA Jochen Homann, ktorého citovala agentúra Reuters. Ruské ministerstvo zahraničných vecí pritom minulý týždeň informovalo, že dúfa v udelenie certifikátu pre plynovod na jar budúceho roka.



Severný prúd 2 má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka cez Baltické more, čím obíde Ukrajinu. Tá je v súčasnosti hlavnou tranzitnou trasou pre ruský plyn vyvážaný do Európskej únie. Plynovod je už dokončený, stále však nedostal povolenie na prevádzku.



Tlak proti sprevádzkovaniu plynovodu v poslednom období rastie, najmä pre zvyšujúce sa napätie na rusko-ukrajinských hraniciach. Európska únia varovala, že v prípade agresie voči Ukrajine musí Moskva počítať s "bezprecedentnými sankciami". Tie by sa dotkli aj plynovodu.



Certifikačný proces, ktorý mal pôvodne trvať do 8. januára, agentúra minulý mesiac pozastavila s tým, že prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream AG musí najskôr upraviť svoju štruktúru tak, aby bola v súlade s nemeckou legislatívou. To znamená, že spoločnosť musí v Nemecku založiť dcérsku firmu, ktorá bude spravovať nemeckú časť plynovodu. Ako agentúra dodala, v certifikačnom procese bude pokračovať ihneď po tom, ako dostane od prevádzkovateľa potrebné dokumenty.