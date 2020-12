Rozhodnutie o fungovaní sezóny značne odbúralo neistotu

Bratislava 14. decembra (TASR) – Rozhodnutie o fungovaní lyžiarskych stredísk počas tejto zimnej sezóny do značnej miery odbúralo neistotu. Strediská začali plánovať otvorenie svojich prevádzok aj v závislosti od klimatických podmienok a ich pripravenosti. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.



Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR dala podľa neho konečne konkrétnu predstavu o tom, ako a za akých podmienok sa bude uskutočňovať zimná sezóna v lyžiarskych strediskách. "Na prvý pohľad sa pravidlá pre fungovanie a využívanie lyžiarskych stredísk sprísňujú, no treba zároveň povedať, že rozhodnutie prišlo v hodine dvanástej, ale sú stanovené jasné pravidlá a podmienky na ich fungovanie," podotkol Harbuľák.



V súvislosti so zimnou sezónou v iných štátoch dodal, že situácia je v každej krajine rôzna. "Vo väčšine krajín však majú jasné pravidlá a scenáre, v závislosti od ktorých sa budú lyžiarske strediská či iné služby otvárať či zatvárať. V žiadnej z týchto krajín však zatiaľ nie sú tzv. vstupenkou pre využívanie týchto služieb negatívne PCR či antigénové testy," priblížil.



Od pondelka sa sprísnili podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Od návštevníkov sa vyžaduje negatívny test na ochorenie COVID-19. Zmeny priniesla vyhláška ÚVZ SR.



Návštevníci stredísk nad desať rokov potrebujú negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 72 hodín, v lanovkovej kabínke môže byť len jedna osoba, prípadne členovia jednej domácnosti. Návštevníci hotelov musia mať takisto negatívne testy, zároveň nie je umožnené stravovanie v spoločných priestoroch. Prevádzkovatelia tiež musia vo zvýšenej miere zabezpečiť čistotu, upratovanie a dezinfekciu priestorov.