Rozhodnutie o krátkodobej alebo dlhodobej pôžičke závisí od situácie

Bratislava 18. marca (TASR) - Rozhodnúť sa pre konkrétny druh pôžičky, ktorý vyhovuje človeku v určitom čase, nie je vždy jednoduché. Medzi krátkodobými a dlhodobými úvermi sú výrazné rozdiely v celkových dostupných sumách, úrokových sadzbách či flexibilite splácania a správny výber závisí od situácie konkrétneho záujemcu.



"Nemálo Slovákov sa domnieva, že čím rýchlejšie pôžičku splatia, tým je to lepšie pre nich, a preto sú ochotní splácať počas kratšej doby aj vyššie sumy, aby mali svoj záväzok čo najskôr vysporiadaný. Nie vždy to však je práve tá najideálnejšia cesta," upozornil ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.



Krátkodobá pôžička je rýchlejším riešením, ale za cenu vyšších nákladov. Sú vhodné pre situácie, keď človek potrebuje vyriešiť naliehavý finančný problém, napríklad akútnu výmenu drahšieho domáceho spotrebiča alebo rýchlu úhradu neočakávaných a neodkladných výdavkov. Spravidla je možné požičať si takto niekoľko stoviek až tisícok eur. Splatnosť majú obvykle počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov.



"Avšak treba si dať pozor na to, že veľmi vysoké úrokové sadzby a ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) môžu takúto pôžičku výrazne predražiť," zdôraznil odborník. Poskytovatelia krátkodobých pôžičiek často účtujú vyššie úroky, pretože tým kompenzujú zvýšené riziko. Dlžník tak musí byť pripravený na vyššie mesačné splátky a menej flexibility v nastavení splácania.



Na druhej strane, dlhodobý úver umožní požičať si vyššie sumy, tisíce až desaťtisíce eur. Tie potom dlžník spláca aj niekoľko rokov. Tento typ pôžičky je vhodný pre väčšie investície, ako je kúpa auta, rekonštrukcia nehnuteľnosti, prípadne splatenie starších dlhov. "Vďaka dlhšej dobe splácania budete mať obvykle nižšie mesačné splátky, čo je vhodné pre domácnosti, ktoré potrebujú väčšiu flexibilitu vo svojom rozpočte," priblížil Zborovský.



Dlhodobé pôžičky podľa neho spravidla ponúkajú nižšie úrokové sadzby ako krátkodobé. Pre dlhšiu dobu splácania však môže byť celková suma, ktorú dlžník zaplatí na úrokoch, v konečnom dôsledku vyššia.



Odborník poukázal na to, že pri výbere akejkoľvek pôžičky treba byť obozretný. Ak napríklad niekto ponúka dlhodobú pôžičku bez registra alebo doloženia príjmov, je lepšie sa takejto ponuke vyhnúť. "Seriózny poskytovateľ úveru bude vždy chcieť poznať vaše príjmy a výdavky, aby zaistil, že vás dlh neprivedie do ťaživej životnej situácie. Rovnako tak kontrola registra dlžníkov je štandardnou a zákonom odporúčanou praxou, ktorá chráni jednak poskytovateľa pôžičky, na druhej strane, samozrejme, aj jej príjemcu," vysvetlil ombudsman Home Creditu.