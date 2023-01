Rozhodnutie o novej továrni Intelu v Európe padne do konca roka

Miláno 20. januára (TASR) – Rozhodnutie amerického výrobcu čipov Intel o novej továrni v Európe padne do konca roka. A nie je isté, že bude v Taliansku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Generálny riaditeľ najväčšieho výrobcu čipov na svete Pat Gelsinger v piatok talianskemu denníku Corriere della Sera povedal, že krajina je stále len jedným z kandidátov na umiestnenie novej továrne. A dodal, že rozhodnutie by malo byť do konca roka. Jeho slová nepotešia vládu v Ríme, ktorá dúfa, že získa túto investíciu a že rozhodnutie bude rýchlejšie.



"Taliansko je stále v hre, ale aj ostatné kandidátske krajiny. Rozhodneme sa v priebehu roka," povedal Gelsinger denníku. Potvrdil tiež, že v utorok (17. 1.) telefonoval s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Spoločnosť Intel v marci 2022 oznámila, že jej cieľom je vybudovať továreň na výrobu čipov v Taliansku ako súčasť širšieho plánu investovať až 80 miliárd eur v priebehu nasledujúceho desaťročia do budovania výrobnej kapacity naprieč Európou. Talianska továreň by patrila medzi technicky vyspelé závody na montáž a balenie polovodičov s najnovšími technológiami.



Nemenované zdroje vlani uviedli, že Meloniovej predchodca expremiér Mario Draghi mal už začiatkom septembra 2022 detaily komplexnej dohody s Intelom o výstavbe závodu. Nová pravicová administratíva, ktorá nastúpila do úradu v októbri, však dohodu nikdy nedokončila. "Pokračujeme v rokovaniach s Talianskom o najmodernejšom výrobnom závode," povedal v piatok hovorca Intelu.



"Je to oddelené od ostatných projektov, o ktorých uvažujeme tiež v rámci montáže a testovacej výroby, kde ešte nemáme definitívne miesta ani načasovanie," dodal.



Meloniová na svojej koncoročnej tlačovej konferencii v decembri vyhlásila, že považuje investíciu Intelu v Taliansku za vysoko strategickú a naplánuje stretnutie so spoločnosťou, aby preskúmala spôsoby, ako ju uľahčiť.



Podľa predstaviteľa talianskej administratívy Intel už začal s hĺbkovou analýzou investičných plánov v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.



Taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti v stredu (18. 1.) povedal, že vláda je odhodlaná zabezpečiť investíciu Intelu.