Rozhodnutie o očkovaní nechávajú zamestnávatelia na zamestnancov

Bratislava 22. apríla (TASR) - Tri štvrtiny zamestnávateľov na Slovensku necháva rozhodnutie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 na rozhodnutí svojich zamestnancov. Približne 52 % z nich však chce zamestnancov aktívne podporovať a motivovať, aby sa zaočkovať dali. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku.



"Ukazuje sa, že firmy a zamestnávatelia by sa radi na urýchlení tempa očkovania ich zamestnancov aj aktívne podieľali, a to najčastejšie formou spolupráce s očkovacím centrom (29 %). Touto cestou by chcela ísť tretina (33 %) veľkých firiem, aj pätina (20 %) živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 50.000 eur," uviedla hovorkyňa banky Anna Jamborová.



V priemere by každý siedmy zamestnávateľ chcel zabezpečiť očkovanie priamo v priestoroch pracovísk. Túto možnosť preferujú skôr väčšie firmy, pre ktoré je táto možnosť najefektívnejšia. "Z prieskumu tiež vyplýva, že ak by táto možnosť existovala, zamestnávatelia by sa radi priamo podieľali na zabezpečovaní vakcíny pre svojich zamestnancov. Túto možnosť by uvítalo 16 % zo 400 oslovených podnikateľov v prieskume," dodala Jamborová.