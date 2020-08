Rozhodnutie o rekreačných poukazoch malo prísť skôr, tvrdí Harbuľák

Bratislava 28. augusta (TASR) – Rozhodnutie o rekreačných poukazoch malo prísť oveľa skôr. Motivovalo by to ľudí cestovať, čo by pomohlo odvetviu cestovného ruchu. Pre TASR to uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) avizoval, že konečné rozhodnutie o tom, čo bude s rekreačnými poukazmi, by malo padnúť budúci týždeň.



Harbuľák priblížil, že skoršie rozhodnutie o úprave rekreačných poukazov by motivovalo ľudí v tom, aby viac cestovali a využívali služby. Výrazne by to podľa jeho slov pomohlo cestovnému ruchu, najmä po skončení letnej turistickej sezóny. "Pretože toto rozhodnutie ešte nepadlo a je otázne, či vôbec nájde dostatočnú politickú podporu, mnohí podnikatelia budú zvažovať zatvorenie a prepúšťanie zamestnancov," upozornil.



Skúsenosti z iných krajín aj z minulých kríz podľa neho ukazujú, že podpora dopytu po službách cestovného ruchu je tým správnym nástrojom na prekonanie tejto krízy. "Sme pravdepodobne jedinou krajinou, ktorá neprijala žiadne opatrenie na podporu najviac postihnutého sektora. Vláda si neuvedomuje, že tým nepodporuje len jedno odvetvie, ale i nadväzujúce odvetvia a služby, rovnako tak rozvoj služieb v obciach a mestách, ktoré žijú z cestovného ruchu," zdôraznil prezident zväzu.



Doležal v stredu (26. 8.) skonštatoval, že finálne rozhodnutie o tom, či sa bude prijímať úprava rekreačných poukazov a ako bude vyzerať, by malo padnúť budúci týždeň. Ministrovi financií Eduardovi Hegerovi (OĽANO) má predložiť detaily o tom, aká je sezóna a aké je využitie kapacít v hoteloch a reštauráciách. Na základe toho by mali rozhodnúť.



Preplácanie príspevku na rekreáciu za zamestnávateľa by malo byť jedným z opatrení v súvislosti s koronakrízou. Doležal ešte začiatkom júla ubezpečil, že sa budú môcť preplácať aj spätne.