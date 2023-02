Rozhodnutie OPEC+ o znížení ťažby ropy bolo správne, tvrdí Ghais

Naí Dillí 6. februára (TASR) - Kolektívne rozhodnutie najväčších svetových producentov z aliancie OPEC+ vlani v októbri o znížení ťažby bolo správnym krokom. Vyhlásil to v pondelok generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Haísám Ghais na konferencii India Energy Week. A dodal, že aliancia OPEC+ si zaslúži uznanie za jej konštruktívnu úlohu pri podpore stability globálneho trhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Mali by sme získať uznanie za našu konštruktívnu a pozitívnu úlohu pri podpore globálnej stability trhu," povedal Ghais, podľa ktorého skupina G20 (20 najväčších ekonomík sveta) a hlavní spotrebitelia ropy na celom svete pochválili alianciu za kroky, ktoré prijala od roku 2020.



Aliancia OPEC+, ktorú tvorí OPEC a desať ďalších veľkých producentov ropy vrátane Ruska, sa minulý rok dohodla na znížení svojej ťažby od novembra do konca roka 2023 o 2 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo predstavuje približne 2 % svetového dopytu, na podporu trhu.



Októbrové rozhodnutie OPEC+ vyvolalo spočiatku ostrú kritiku USA a ďalších západných krajín, ale dynamika trhu odvtedy ukázala, že znižovanie produkcie je obozretné, keďže ceny ropy sa pohybujú blízko 85 USD (77,72 eura) za barel po tom, ako vlani dosiahli maximum nad úrovňou 100 USD/barel, tvrdí aliancia.



Ghais pripomenul, že začiatkom februára sa uskutočnilo stretnutie spoločného ministerského monitorovacieho výboru (JMMC), na ktorom sa zhodnotila aktuálna situácia, z čisto technického hľadiska. A výbor dospel k záveru, že kolektívne rozhodnutie v októbri o znížení ťažby bolo správne.



Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v sobotu (4. 2.) povedal, že zostáva opatrný, pokiaľ ide o akékoľvek zvýšenie produkcie.



"V OPEC+ vždy pozorne sledujeme trh vrátane dopytu, ako sa vyvíja po otvorení Číny," uviedol Ghais. "Veríme, že existuje veľká dôvera v skupinu OPEC+ a jej rozhodnutia, kde sme opakovane dokázali, že sme pripravení okamžite konať a reagovať na dynamickú povahu trhu," dodal.



(1 EUR = 1,0937 USD)