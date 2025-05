Rozhodnutie súdu v USA zablokovať clá posilnilo trhy

Washington 29. mája (TASR) - Rozhodnutie amerického federálneho súdu zablokovať väčšinu ciel prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok ráno posilnilo trhy. Ale riziká dlhodobej politickej a ekonomickej paralýzy pretrvávajú. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Väčšina akciových trhov vo štvrtok vzrástla a opäť sa dostala „nad hladinu“ po prepadoch na začiatku apríla, keď Trump oznámil rozsiahle recipročné clá pre obchodných partnerov, ktorí do USA viac vyvážajú, ako z nich dovážajú. Trump vzápätí tieto clá odložil o 90 dní, aby umožnil rokovania. Ale jeho globálna obchodná vojna rozvírila finančné trhy.



Najnovšie trojčlenný súd pre medzinárodný obchod rozhodol, že Trump prekročil svoje právomoci, a zablokoval väčšinu ciel, ktoré prezident oznámil od nástupu do úradu v januári. Biely dom rozhodnutie skritizoval s argumentom, že „nevolení sudcovia“ nemajú právo vyjadrovať sa k Trumpovmu riešeniu obchodnej otázky.



Ázijské trhy vo štvrtok vzrástli, aj americké signalizujú prvé zisky, ale vývoj v Európe je zmiešaný, pričom Londýn bol ráno v červených číslach, zatiaľ čo akcie v Paríži a vo Frankfurte nad Mohanom rástli.



Trumpova administratíva sa proti rozhodnutiu okamžite odvolala, ale verdikt súdu priniesol určitý optimizmus, hoci len dočasný, rizikovým aktívam a americkému doláru, ktorý zaznamenal jedny z najväčších strát v dôsledku chaotického zavádzania ciel.



Rozhodnutie prichádza v čase, keď Trump využíva clá ako páku na obchodných rokovaniach s priateľmi aj nepriateľmi vrátane Európskej únie a Číny.



Peking vo štvrtok reagoval na rozhodnutie súdu vyhlásením, že Spojené štáty by mali clá zrušiť.



„Čína vyzýva Spojené štáty, aby dbali na racionálne hlasy medzinárodného spoločenstva a domácich zainteresovaných strán a úplne zrušili neoprávnené jednostranné colné opatrenia,“ povedala hovorkyňa ministerstva obchodu Che Jung-čchien.



Japonský vyjednávač o clách Rjosei Akazawa pri odchode na štvrté kolo rokovaní vo Washingtone povedal, že Tokio (ktoré tvrdo zasiahli clá vo výške 25 % na dovoz áut do USA) si rozhodnutie preštuduje.



Rozhodnutie súdu ruší aj clá, ktoré Trump uvalil na Kanadu, Mexiko a Čínu. Zároveň „vrhá do chaosu niekoľko obchodných dohôd, ktoré už boli uzavreté, aj tie, ktoré sú vo fáze rokovaní,“ povedala Kathleen Brooksová, riaditeľka výskumu v maklérskej firme XTB.



David Chao, globálny trhový stratég pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti Invesco, upozorňuje, že neistota vyplývajúca z rozhodnutia si vyberie ekonomickú daň na firmách. Tie podľa neho môžu začať odkladať kapitálové výdavky a prijímanie zamestnancov či zvyšovanie platov a výroby. To zasiahne ich zisky a môže mať negatívny vplyv na spotrebu.