Rozhodnutie USA o predaji U.S. Steel Japoncom by malo byť po voľbách

Washington 18. septembra (TASR) - Americký Výbor pre zahraničné investície (CFIUS), ktorý skúma žiadosť japonskej oceliarskej spoločnosti Nippon Steel o prevzatie amerického konkurenta U.S. Steel, umožnil firmám doplniť svoje žiadosti. Uviedol to zdroj oboznámený s informáciami. To znamená odklad rozhodnutia o politicky citlivej akvizícií až na obdobie po prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najnovší krok predstavuje určitú nádej pre oceliarske firmy, ktorých plánované spojenie sa ukazovalo ako už takmer nereálne po tom, čo CFIUS koncom augusta usúdil, že transakcia by mohla predstavovať ohrozenie americkej národnej bezpečnosti. Podľa zdroja CFIUS potrebuje viac času na zhodnotenie vplyvu transakcie na národnú bezpečnosť, ako aj na rokovania s obidvomi stranami.



Najnovšie rozhodnutie stanovuje novú 90-dňovú lehotu na preskúmanie plánovanej akvizície a konečné rozhodnutie. To potvrdil aj ďalší zdroj, ktorý uviedol, že nová lehota sa pravdepodobne dodrží v plnej miere. To znamená, že konečné rozhodnutie o plánovanom prevzatí U.S. Steel japonskou spoločnosťou padne až po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 5. novembra.



Nippon Steel sa k informáciám nevyjadrila. Na otázky agentúry Reuters nereagovali ani CFIUS či U.S. Steel. Podľa analytikov je to však pre firmy pozitívna správa. "Predĺženie lehoty tak zmierňuje tlak na spoločnosti," povedal Nick Klein z právnickej firmy DLA Piper. Stále to však neznamená, že USA nakoniec dohodu firiem schvália.



Plánované prevzatie amerických oceliarní sa stalo citlivou politickou témou. Americká viceprezidentka a kandidátka demokratov do prezidentských volieb Kamala Harrisová začiatkom septembra v Pittsburghu oznámila, že U.S. Steel je historickou americkou spoločnosťou a mala by zostať v americkom vlastníctve. Prevzatie firmy Japoncami odmieta aj jej konkurent v boji o prezidentský úrad, republikán Donald Trump.