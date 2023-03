Bratislava 30. marca (TASR) - Rozhodovanie o kúpe vlastného bývania sťažuje hypotekárny sentiment. Uviedol to marketingový manažér spoločnosti Partners Group SK Róbert Varšányi.



"Dekádu sme boli zvyknutí na znižovanie úrokových sadzieb a pojem refinancovanie hypotéky bol spojený so znižujúcou sa úrokovou sadzbou," uviedol Varšányi. To v súčasnosti v mnohých vyvoláva obavu z narastajúcich úrokových sadzieb na hypotékach.



Varšányi doplnil, že úrokové sadzby na hypotékach výrazne narastajú. Dostupnosť bývania pre mladých sa zhoršuje. Problémom nie sú len vysoké mesačné splátky, ale aj maximálny limit úveru, ktorý banka poskytne. Vyššie splátky zase môžu dostať do úverovej pasce ľudí, ktorí už úver na bývanie majú a fixácia na hypotéke sa im končí v najbližších dvoch rokoch.



Najlacnejšie sadzby, a to jednoročné, sa dostali nad tri percentá, pričom pred rokom ponúkali banky hypotekárne úroky s desaťročnou fixáciou za 0,99 %. Analytik spoločnosti a porovnávacieho portálu Finančný kompas Matej Dobiš upozorňuje, že dostať sa ku kúpe nehnuteľnosti je ťažšie aj pre maximálny limit úveru, ktorý sa znížil ukazovateľom schopnosti spotrebiteľa splácať úver.



Koncom minulého roka sa prvýkrát od roku 2019 začali ceny nehnuteľností na bývanie znižovať a mnohí v tom zacítili príležitosť. Podľa analytika však tento trend neplatí plošne a pre všetky typy nehnuteľností.



Dodal, že z ponúk online sú zatiaľ minimálne poklesy od dvoch do štyroch percent v prípade novostavieb a pri starších nehnuteľnostiach je klesanie šesť percent. Reálny pokles nehnuteľností je však vyčísliteľný ťažko, keďže z trhu zmizli ponuky, ktoré predávajúci držia, uviedol. "Ceny nehnuteľností sa často zvyknú označovať ako nadhodnotené, aktuálne obdobie však môžeme vnímať ako test ich reálnej hodnoty," vysvetľuje.



Podľa odborníka na investovanie z Partners Maroša Ovčarika sa oplatí s kúpou nehnuteľnosti počkať. "Makroukazovatele naznačujú spomalenie ekonomického rastu," odôvodnil.



Aj pri nehnuteľnostiach však platí, že predpovedať s istotou ich budúci vývoj je nemožné. Ceny nehnuteľností však v dlhých horizontoch rastú, doplnil Ovčarik.



Ďalšie zvýšenie pocítia tí, ktorým sa končí v najbližších dvoch rokoch fixácia na hypotéke, upozorňuje odborníčka na osobné financie z Partners Ivana Mikitová. Splátka môže byť vyššia aj o 200 eur.



Priemerný vek vybavovania prvej hypotéky je na Slovensku 28 rokov. Mnoho mladých ľudí je po tridsiatke zadlžených aj spotrebnými úvermi, upozorňuje expertka.



Na prípravu by mal dotyčný podľa odborníkov využívať investovanie. Je však potrebné počítať s fázou investovania v rokoch.



Jedným z najodrádzajúcejších parametrov je pomer poskytnutých úverov k hodnote založenej nehnuteľnosti (LTV). Priemerné LTV sa dlhšie udržuje na 74 percentách, upozorňuje odborník.



"Pri kratších investičných horizontoch, napríklad päť rokov, sa dajú pri investovaní veľmi efektívne využiť dlhopisy prostredníctvom dlhopisových fondov," uviedol. Ich potenciál ročných výnosov je okolo päť percent, a to pri rozumnej miere kolísania hodnoty investície, dodáva.