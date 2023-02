Rozhodovať o najlepšie komunikujúcich značkách bude porota a verejnosť

O PROJEKTE

HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie pre najlepšiu inštitúciu v Slovenskej republike v komunikácii so zákazníkom.

Odbornými garantmi projektu sú Mgr. Michal Mislovič, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, Ing. Jindřich Bardon, projektový manažér, Slovenský rozhlas RTVS, a doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., vysokoškolský pedagóg Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.



Projekt organizuje Respect APP s.r.o. Autorom projektu, vlastníkom ochrannej známky a licencie je Sophos Solutions s.r.o. Odborným partnerom projektu je spoločnosť MEDIAN SK a hlavnými mediálnymi partnermi sú UNIMEDIA a Radio Group, media representative Fun rádia & Rádia Vlna. Partner súťaže - Podbanské Resort.

Bratislava 1. februára (OTS) - Registrácia prác je v plnom prúde.Popri hlasovaní odbornej poroty v kategórii CENA HERMES, bude o najlepšie komunikujúcich spoločnostiach rozhodovať aj laická verejnosť hlasovaním priamo na webstránke www.cenyhermes.sk . Rozhodnúť o víťazoch CENY VEREJNOSTI tak môžete aj vy, a to v kategóriách bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie, obchodné reťazce a automobily. Hlasovanie potrvá od 1. februára do 28. februára 2023.Ak sa zapojíte do hlasovania, máte možnosť vyhrať zaujímavé ceny. Relaxačný wellness pobyt pre dve osoby v Grand hoteli Permon**** alebo automobil Hyundai SANTA FE na týždeň s plnou nádržou.V kategórii CENA MEDIAN SK budú najlepšie komunikujúce spoločnosti vyhodnotené aj na základe výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK, ktorá je odborným garantom súťaže.Tohtoročnou novinkou je udelenie ceny GRAND PRIX pre inštitúciu, ktorá získa najviac bodov vo všetkých troch spôsoboch hodnotenia. Víťaz tejto kategórie získa sekundárnu analýzu dát MML v rozsahu 30 strán od spoločnosti MEDIAN SK.Výsledky hlasovania vo všetkých kategóriách budú vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA v marci 2023.Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na www.cenyhermes.sk