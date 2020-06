Washington 29. júna (TASR) - Takzvané rozjednané kontrakty na predaje domov v USA sa v máji prudko zvýšili. Prispeli k tomu pokles hypotekárnych úrokových sadzieb a zmierňovanie blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu v niektorých štátoch.



Konkrétne index rozjednaných predajov domov v USA sa v máji oproti aprílu zvýšil o 44,3 % na trojmesačné maximum 99,6 bodu po poklese v predchádzajúcich dvoch mesiacoch. V apríli pritom dosiahol len 69 bodov, čo bola jeho najnižšia úroveň od začiatku zbierania údajov v roku 2001, uviedla národná asociácia realitných maklérov (National Association of Realtors).



Analytici pritom očakávali, že sa index v máji zvýši menej, v priemere o 19,3 %. No aj napriek výraznejšiemu nárastu zostal pod úrovňou 111,4 bodu, ktorú dosiahol vo februári.



Ale v medziročnom porovnaní rozjednané predaje domov aj v máji klesli, a to o 5,1 %.



Rozjednané kontrakty na kúpu domov sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.