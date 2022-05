Rozjednané predaje domov v USA klesli v apríli na dvojročné minimum

Washington 26. mája (TASR) - Počet kontraktov na nákup starších rezidenčných nehnuteľností v USA minulý mesiac padol na dvojročné minimum. To je ďalší signál, že nárast úročenia hypoték a vysoké ceny tlmia dopyt po bývaní.



Index rozjednaných predajov domov, ktorý vychádza z podpísaných kontaktov, sa v apríli medzimesačne znížil o 3,9 % na 99,3 bodu, uviedla národná asociácia realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). To bol šiesty mesačný pokles indexu, ktorý sa dostal na najnižšiu úroveň od apríla 2020, keď aktivitu na trhu zabrzdili protipandemické reštrikcie. Ekonómovia počítali s poklesom o 2 %.



Rozjednané kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.