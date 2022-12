Rozjednané predaje domov v USA klesli v novembri piaty mesiac po sebe

Washington 28. decembra (TASR) - Rozjednané predaje starších rezidenčných nehnuteľností v USA v októbri klesli šiesty mesiac po sebe a výrazne viac, než sa očakávalo. To je ďalší signál, ako významne ochladilo zvyšovanie úrokových sadzieb realitný trh.



Index rozjednaných predajov domov sa v novembri medzimesačne znížil o 4 % na 73,9 bodu z revidovaných 77 bodov (pôvodne: 77,1 bodu) v októbri, uviedla národná asociácia realitných maklérov National Association of Realtors (NAR). Ekonómovia počítali s poklesom len o 0,8 %. V medziročnom porovnaní index v novembri padol o 37,8 % a s výnimkou krátkeho prepadu na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 sa dostal na najnižšiu úroveň od začiatku zverejňovania v roku 2001.



Americká centrálna banka (Fed) pokračovala tento mesiac v sprísňovaní menovej politiky, keď zdvihla svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu do pásma 4,25 % až 4,5 %. Nárast úrokových sadzieb v USA bol tento rok najprudší od začiatku 80. rokov 20. storočia. V marci sa kľúčová sadzba ešte nachádzala takmer na nule. Fed signalizoval, že bude v sprísňovaní pokračovať aj v budúcom roku a kľúčová sadzba sa zrejme dostane nad 5 %.



Úročenie 30-ročných hypoték v USA sa v októbri dostalo nad 7 % prvýkrát od roku 2002 a v priebehu deviatich mesiacov sa viac než zdvojnásobilo.



Rozjednané kontrakty na kúpu rezidenčných nehnuteľností sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá 4 až 6 týždňov od podpisu zmluvy.