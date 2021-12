Rozloženie investičného rizika po celom svete predstavuje menšie rizik

Bratislava 30. decembra (TASR) - Komu nevyhovuje skákanie hodnoty investície o desiatky percent oboma smermi, mal by svoju pozornosť upriamiť na diverzifikáciu. Rozloženie investičného rizika po celom svete znamená to najnižšie investičné riziko. Lepšie podľa investičného analytika Swiss Life Select Pavela Škriniara je, ak ho zároveň tvorí kombinácia akcií a dlhopisov. Najvhodnejšie je rozložiť riziko v čase, teda investovať pravidelne.



Z pohľadu na historické výnosy jednotlivých tried investičných aktív je zrejmé, že každý rok sa na prvom mieste rebríčka ocitne niekto iný. "Napríklad v roku 2008 boli najvýnosnejšie medzinárodné dlhopisy. O rok neskôr to boli akcie firiem z rozvíjajúcich sa krajín. V roku 2010 si prvé miesto vydobyli nehnuteľnosti. Na ďalší rok to boli zase dlhopisy. V roku 2012 sa na čelo rebríčka dostali opäť rozvíjajúce sa trhy, aby ich o dvanásť mesiacov vymenili akcie amerických malých spoločností," vymenoval Škriniar.



Skutočnosť, že niečo sa ocitlo na prvom mieste ešte neznamená, že investori počítali zisky v desiatkach percent. Boli roky, keď zisk 1,9 % za rok bol najvyšší možný výsledok investície. Zamerať sa na jeden sektor, jeden región či jednu oblasť znamená, že sa treba pripraviť aj na výrazné poklesy hodnoty investície.



"Spomenuté akcie firiem z rozvíjajúcich sa krajín sú toho veľmi pekným príkladom. Tie napríklad v roku 1999 zhodnotili o 57,4 %, no hneď v nasledujúcom ich ceny klesli o 30 %. Podobný scenár bol aj v roku 2007. Zhodnotenie o 33,6 % predchádzalo poklesu o 52,8 %. Zatiaľ posledný cenový šok pri tomto type investície bol v roku 2017, keď zhodnotenie o 28,7 % vystriedal pokles o 16,2 %. Takto zamerané investície boli v uvedených rokoch vždy top. Buď boli na prvom mieste, či už zhora alebo zdola," upozornil Škriniar.



Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru.