Rozmýšľate nad originálnym vianočným darom?

● S poukážkami ● S krypto darčekovými poukážkami umožníte svojim blízkym nielen vstup do sveta kryptomien, ale aj možnosť investovania do budúcnosti.● Bez ohľadu na to, či poukážku darujete skúsenému investorovi alebo úplnému nováčikovi, poukážky od Fumbi sú prispôsobené potrebám každého.● Hodnota Darčekových poukážok začína na sume 50 €.● S poukážkami od 50 € si môžete vybrať z inovatívnych produktov, ktorými sú Fumbi Index Portfólio, Personalizované Krypto Portfólia, Staking Portfólio, Vlastná Voľba alebo kombinácia Bitcoinu a Zlata.

Bratislava 14. decembra (OTS) - Prečo môže byť krypto darčeková poukážka dobrý vianočný darček? Spoznajte dôvody prečo by vám mohli kryptomeny v roku 2024 zarobiť.Aj keď sa rok 2023 mohol zdať pre všetkých finančne náročný, tak práve kryptomenám sa darilo. Dokonca rok 2024 by mal byť ešte lepší. Prečo? Pripravili sme pre vás niekoľko dôvodov, prečo si myslíme, že sa kryptomenám môže budúci rok dariť.Nastáva éra regulácie kryptomien. Slovenské spoločnosti pracujúce s kryptomenami budú pod dozorom Národnej banky Slovenska, čo znamená vyššiu bezpečnosť pre investorov. S ochranou klientov ako prioritou sa očakáva rast záujmu o investície do kryptomien. Predpovedá sa, že globálny počet používateľov kryptomien môže v nasledujúcich piatich rokoch prekročiť hranicu 1 miliardy.V Amerike sa Bitcoin stáva súčasťou investičných stratégií hlavných spoločností, vrátane integrácie do dôchodkových plánov. S blížiacim sa uvedením prvých Bitcoinových fondov na trh by sa mohol výrazne rozšíriť záujem o investovanie do kryptomien.Zároveň sa blíži halving Bitcoinu, ktorý sa deje každé štyri roky a redukuje počet nových Bitcoinov vytvorených o polovicu. Tento proces obvykle vedie k nedostatku Bitcoinu na trhu a zvyšuje záujem investorov. Po predchádzajúcom halvingu v roku 2020 sa cena Bitcoinu výrazne zvýšila , keď vzrástla z 8,000 EUR na takmer 53,000 EUR za obdobie približne 18 mesiacov.Fumbi má pre vás novinku ! Darujte svojim blízkym dar s investičnou možnosťou do budúcnosti. Krypto darčekové poukážky od Fumbi sú vynikajúcim vianočným darom pre vašich blízkych. Darujte im kryptomeny.Prekvapte a potešte svojich blízkych jedinečným spôsobom. Darčekové poukážky na krypto od Fumbi sú vynikajúcim vianočným darom pre vašich blízkych.Slovenská spoločnosť Fumbi poskytuje ľahké a bezpečné investovanie do kryptomien, vhodné pre každého. Spoločnosť Fumbi, pôsobiaca na trhu viac ako päť rokov, si vybudovala reputáciu spoľahlivého lídra v oblasti investícií, pomáhajúc viac ako 130-tisíc klientom.