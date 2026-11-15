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Rožňava použije refundáciu za zimný štadión na obnovu kúpaliska
Zimný štadión rožňavská samospráva rekonštruovala v rokoch 2024 a 2025, projekt stál vyše 4,3 milióna eur.
Autor TASR
Rožňava 15. novembra (TASR) - Mesto Rožňava získalo za rekonštrukciu zimného štadióna, ktorý po obnove otvorili vlani v decembri, z európskych zdrojov refundáciu vyše 700.000 eur. Financie chce samospráva použiť na plánovanú obnovu kúpaliska. Pre TASR to uviedol primátor mesta Michal Domik.
Zimný štadión rožňavská samospráva rekonštruovala v rokoch 2024 a 2025, projekt stál vyše 4,3 milióna eur. Radnica začiatkom novembra získala za práce na zimnom štadióne z európskych zdrojov refundáciu vo výške viac ako 700.000 eur. Financie chce použiť na plánovanú rekonštrukciu kúpaliska, kde odhaduje náklady približne na 1,3 milióna eur. Vyše 700.000 eur má už mesto schválených z Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja.
„Ďalších 515.000 eur potrebujeme vykryť z vlastných zdrojov, aby sme kúpalisko mohli po 44 rokoch zrekonštruovať. Zvyšnú časť peňazí z refundácie by sme chceli využiť na doprojektovanie detských bazénov, aby naše obnovené kúpalisko spĺňalo štandardy dnešnej doby,“ skonštatoval primátor.
Rožňavské kúpalisko v ostatných rokoch čelilo viacerým technickým problémom, mesto v rámci prvej etapy počíta s opravou a úpravou dna a povrchu plaveckého bazéna. Bazén tiež plánuje rozdeliť na dve časti, plaveckú a rekreačnú s teplejšou vodou. Radnica už má na projekt právoplatné stavebné povolenie, po pripísaní refundácie za zimný štadión na účet mesta plánuje spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
„So samotnou realizáciou prác by sme chceli začať v prvej polovici roka 2027, presný termín však bude závisieť od dĺžky trvania kontroly verejného obstarávania,“ doplnil Domik.
Zimný štadión rožňavská samospráva rekonštruovala v rokoch 2024 a 2025, projekt stál vyše 4,3 milióna eur. Radnica začiatkom novembra získala za práce na zimnom štadióne z európskych zdrojov refundáciu vo výške viac ako 700.000 eur. Financie chce použiť na plánovanú rekonštrukciu kúpaliska, kde odhaduje náklady približne na 1,3 milióna eur. Vyše 700.000 eur má už mesto schválených z Rady partnerstva Košického samosprávneho kraja.
„Ďalších 515.000 eur potrebujeme vykryť z vlastných zdrojov, aby sme kúpalisko mohli po 44 rokoch zrekonštruovať. Zvyšnú časť peňazí z refundácie by sme chceli využiť na doprojektovanie detských bazénov, aby naše obnovené kúpalisko spĺňalo štandardy dnešnej doby,“ skonštatoval primátor.
Rožňavské kúpalisko v ostatných rokoch čelilo viacerým technickým problémom, mesto v rámci prvej etapy počíta s opravou a úpravou dna a povrchu plaveckého bazéna. Bazén tiež plánuje rozdeliť na dve časti, plaveckú a rekreačnú s teplejšou vodou. Radnica už má na projekt právoplatné stavebné povolenie, po pripísaní refundácie za zimný štadión na účet mesta plánuje spustiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
„So samotnou realizáciou prác by sme chceli začať v prvej polovici roka 2027, presný termín však bude závisieť od dĺžky trvania kontroly verejného obstarávania,“ doplnil Domik.