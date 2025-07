Rožňava rekonštruuje prechod z Krásnohorskej ulice na námestie

Rožňava 23. júla (TASR) - V Rožňave rekonštruujú časť Krásnohorskej ulice v historickom centre mesta. Na obnovu frekventovaného prechodu na rožňavské Námestie baníkov samospráva získala dotáciu vo výške 100.000 eur. Pre TASR to uviedol zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.



Krásnohorská ulica patrí do historického jadra Rožňavy a je jedným z najfrekventovanejších vstupov na historické námestie. Stav prechodu bol podľa mesta vzhľadom na jeho význam nedôstojný, mesto sa preto rozhodlo pre jeho rekonštrukciu. S prácami sa začalo ešte začiatkom júla.



„Samotné práce začali ihneď po vytýčení inžinierskych sietí. Projekt počíta s odstránením pôvodných povrchov, realizovaná bude kanalizačná prípojka a položia sa nové vrstvy miestnych komunikácií,“ priblížil Drengubiak.



Rekonštrukcia úseku má byť dokončená do 10. augusta, v lokalite platia aj dočasné obmedzenia. Samospráva vyzýva obyvateľov, aby pri prechode na námestie využívali obchádzkové trasy. „Niektoré práce si vyžadujú čiastočné uzavretie komunikácie. Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali tieto obmedzenia z dôvodu, že na uvedenej oprave musí byť použitá ťažká technika,“ dodal zástupca primátora.



Obnova prechodu z Krásnohorskej ulice na hlavné rožňavské námestie bude stáť približne 100.000 eur. Samospráva na projekt získala dotáciu od Miestnej akčnej skupiny Gemer-Rožňava.