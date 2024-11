Wambach: Zvolenie Trumpa prehlbuje neistotu nemeckej ekonomiky

Mannheim 10. novembra (TASR) - Rozpad nemeckej vládnej koalície a zvolenie Donalda Trumpa za budúceho prezidenta USA prehlbujú neistotu nemeckej ekonomiky, ktorá už zápasí s problémami. Uviedol to Achim Wambach, šéf centra pre európsky ekonomický výskum (ZEW), v rozhovore pre agentúru DPA, ktorý prevzala TASR.



Wambach však tiež povedal, že vidí aj príležitosti pre niektoré firmy. Pripomenul, že stredoľavá koalícia kancelára Olafa Scholza nebola veľmi funkčná a politická neistota v Nemecku je už teraz vysoká.



Scholz v stredu (6. 11.) odvolal ministra financií Christiana Lindnera z propodnikateľskej strany Slobodných demokratov a oznámil hlasovanie o dôvere v parlamente, ktoré pravdepodobne vyvolá predčasné voľby začiatkom budúceho roka.



Voľby ponúknu Nemecku šancu na nový začiatok, skonštatoval Wambach. Upozornil však, že potreba reforiem je v súčasnosti väčšia ako kedykoľvek predtým.



Vyjadril tiež obavy z ciel, ktoré Trump avizoval v predvolebnej kampani. Dezignovaný americký prezident oznámil nové clá vo výške 10 až 20 % na dovoz z Európy a až 60 % na import z Číny. USA sa pritom stali najväčším vývozným trhom pre nemecké firmy. Po zavedení ciel sa tak ich export predraží.



Ekonómovia sa obávajú aj obchodnej vojny medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Podľa Wambacha to ovplyvní najmä nemecký chemický a farmaceutický priemysel, ako aj strojárstvo vzhľadom na ich významný export do USA.



Ale nie je všetko také zlé. Pre nemecké spoločnosti, ktoré už vyrábajú v USA, môže nástup Trumpa priniesť aj nové príležitosti. "Trump pravdepodobne okrem zvýšenia ciel zároveň zníži podnikové dane. Pre niektoré nemecké firmy v USA je tak Trumpovo zvolenie dobrou správou," poznamenal ekonóm.



V minulom roku nemecké spoločnosti vo farmaceutickom a chemickom sektore výrazne investovali v USA. Prilákali ich nízke ceny energií a mnohomiliardový dotačný program. Aj nemeckí výrobcovia áut majú už roky veľké závody v USA.



Trumpovo zvolenie podľa Wambacha pravdepodobne ešte viac zatraktívni USA ako miesto na podnikanie. "Firmy na to zareagujú a budú tam ďalej zvyšovať lokálnu produkciu," povedal.



To je však zlá správa pre Nemecko. Pre prílišnú byrokraciu mu hrozí, že príde o výrobu a výskum, a tým aj o patenty v prospech USA. To predstavuje veľký problém pre pracovné miesta. O to viac je tak potrebné, aby sa Nemecko reformovalo, napríklad znížením byrokracie, poznamenal Wambach.



Vyzval tiež EÚ, aby "zhodila okovy, ktoré si sama nasadila", pričom poukázal na zložité nariadenia, ako je napríklad zákon EÚ o dodávateľskom reťazci.



Podľa Wambacha však nádej, že Nemecko vykoná potrebné ekonomické reformy, je malá, keďže si to vyžaduje, aby vláda a opozícia spolupracovali na vypracovaní komplexných krokov. A to je v súčasnom prostredí ťažko predstaviteľné, dodal.