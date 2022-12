Rozpočet D. Kubína na rok 2023 okresali, výdavky znížili na minimum

Dolný Kubín 12. decembra (TASR) – Rozpočet Dolného Kubína na rok 2023 bude vyrovnaný. Avizuje to dolnokubínsky primátor Ján Prílepok, ktorý dodáva, že na bežné výdavky si mesto určite nebude brať úver. Rozpočet však podľa jeho slov bude veľmi okresaný.



"Výdavky sme znížili na minimum. To bude znamenať, že možno nebudeme vedieť úplne zabezpečiť napríklad prevádzku zimného štadióna počas celého roka tak, ako sme na to zvyknutí, ale len do konca marca. Podobne je to aj pri niektorých ďalších službách, pokiaľ sa nám nepodarí zabezpečiť financovanie iným spôsobom," upozorňuje primátor.



Mestský úrad pracoval na príprave rozpočtu na budúci rok dva mesiace. "Je to náročná práca aj vzhľadom na to, že budúce obdobie je veľmi ťažko predvídateľné," konštatuje Prílepok. Podľa neho to súvisí nielen s cenami energií, ale aj so schvaľovaním štátneho rozpočtu. "Dnes je viac-menej jasné, že na základe vládnych opatrení, ktoré výrazným spôsobom poškodia samosprávy na strane príjmov, nebude možné zostaviť vyrovnaný rozpočet bez toho, aby mestá a obce nemuseli pristupovať k zvyšovaniu poplatkov, daní," uvádza primátor. Zdôrazňuje, že niektoré dokonca budú nútené brať si úver, aby dokázali v budúcom roku existovať.



Mesto tak po 11 rokoch bude nútené zdvihnúť nielen poplatky, ale zrejme aj majetkové dane. Primátor avizuje, že definitívne rozhodnutie padne vo štvrtok 15. decembra.