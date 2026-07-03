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Rozpočet EÚ má pomôcť regiónom, tvrdia šéfovia samosprávnych krajov SR
V Bruseli sa pri tejto príležitosti stretli aj so stálym predstaviteľom Slovenska pri EÚ Jurajom Nociarom, informuje spravodajca TASR.
Autor TASR
Brusel 3. júla (TASR) - Delegácia predsedov Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja vo štvrtok (2. 7.) zavítala do Bruselu na rokovania zamerané na tvorbu budúceho viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2034. V Bruseli sa pri tejto príležitosti stretli aj so stálym predstaviteľom Slovenska pri EÚ Jurajom Nociarom, informuje spravodajca TASR.
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter pre TASR pripomenul, že v Bruseli sa práve v týchto dňoch rozhoduje o novom programovom období, čiže o tom, akým spôsobom budú prerozdeľované finančné prostriedky aj na území Slovenska. „Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohézna politika, čiže vyrovnávanie regionálnych rozdielov, na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú, a práve preto sme tu a mali sme rokovania, kde chceme ustrážiť to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie,“ vysvetlil Lunter.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dodal, že ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje na Slovensku - Prešovský, Košický a Banskobystrický. „Tieto kraje majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou či málo pracovných príležitostí. Sme hraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí na rozvoj je naozaj málo a aj veľké množstvo ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažuje situáciu,“ skonštatoval Majerský. Podľa jeho slov práve preto prišli delegácie samosprávnych krajov rokovať priamo do Bruselu, aby nové programové obdobie bolo ešte väčšou príležitosťou na rozvoj ako doteraz.
„Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať vo svojom rodisku, tam mohol ostať. Budeme v tom pokračovať a informovať aj o našich ďalších krokoch,“ odkázal Lunter v mene všetkých krajských delegácií.
Stále zastúpenie SR pri EÚ spresnilo, že predsedovia a tiež poslanci štyroch samosprávnych krajov spolu s Nociarom a expertami za jednotlivé ministerské rezorty podrobne prediskutovali prebiehajúce rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a budúce nastavenie VFR. „Práve od výsledku týchto rokovaní sa bude odvíjať, koľko peňazí a za akých podmienok budú môcť slovenské regióny čerpať z európskych fondov,“ uvádza vo svojom stanovisku Stále zastúpenie SR pri EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter pre TASR pripomenul, že v Bruseli sa práve v týchto dňoch rozhoduje o novom programovom období, čiže o tom, akým spôsobom budú prerozdeľované finančné prostriedky aj na území Slovenska. „Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohézna politika, čiže vyrovnávanie regionálnych rozdielov, na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú, a práve preto sme tu a mali sme rokovania, kde chceme ustrážiť to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie,“ vysvetlil Lunter.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dodal, že ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje na Slovensku - Prešovský, Košický a Banskobystrický. „Tieto kraje majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou či málo pracovných príležitostí. Sme hraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí na rozvoj je naozaj málo a aj veľké množstvo ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažuje situáciu,“ skonštatoval Majerský. Podľa jeho slov práve preto prišli delegácie samosprávnych krajov rokovať priamo do Bruselu, aby nové programové obdobie bolo ešte väčšou príležitosťou na rozvoj ako doteraz.
„Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať vo svojom rodisku, tam mohol ostať. Budeme v tom pokračovať a informovať aj o našich ďalších krokoch,“ odkázal Lunter v mene všetkých krajských delegácií.
Stále zastúpenie SR pri EÚ spresnilo, že predsedovia a tiež poslanci štyroch samosprávnych krajov spolu s Nociarom a expertami za jednotlivé ministerské rezorty podrobne prediskutovali prebiehajúce rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a budúce nastavenie VFR. „Práve od výsledku týchto rokovaní sa bude odvíjať, koľko peňazí a za akých podmienok budú môcť slovenské regióny čerpať z európskych fondov,“ uvádza vo svojom stanovisku Stále zastúpenie SR pri EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)