Rozpočet Fondu na podporu cestovného ruchu má mať najmenej 20 mil. eur

Bratislava 19. septembra (TASR) - Udržateľnosť cestovného ruchu a jeho infraštruktúry na Slovensku má od budúceho roka podporovať nový verejnoprávny fond. Disponovať bude sumou minimálne 20 miliónov eur ročne, ktorú mu poskytne zo svojho rozpočtu Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Vyplýva to z návrhu zákona o Fonde na podporu cestovného ruchu, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.



Medzi hlavné činnosti fondu má patriť vytváranie podmienok pre návštevu destinácie, predĺženie pobytu turistov, zvyšovanie kvality služieb a ponuky produktov cestovného ruchu, a to prostredníctvom projektov v priorizovaných oblastiach v súlade so schválenou národnou koncepciou rozvoja cestovného ruchu. Jeho úlohou bude tiež spolupráca s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu, kontrola plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok.



Najvyšším orgánom fondu má byť správna rada, ktorá sa bude skladať z predsedu a ôsmich členov. Vymenúvať a odvolávať ich bude minister cestovného ruchu a športu. Členmi majú byť okrem predstaviteľov štátu aj zástupcovia samospráv či záujmových združení z rôznych oblastí cestovného ruchu. Organizačnú štruktúru fondu tvorí aj dozorná rada a riaditeľ.



Zákon stanovuje bližšie podmienky poskytnutia príspevku na projekt, pričom rozlišuje podmienky v závislosti od výšky poskytnutého príspevku, a to do 5 miliónov eur a nad túto sumu. "Na poskytnutie oboch príspevkov sa vyžaduje súhlas najmenej siedmich členov správnej rady. Na poskytnutie príspevku na projekt v sume vyššej ako 5 miliónov eur sa okrem tejto podmienky vyžaduje ešte schválenie poskytnutia príspevku vládou," priblížil v dôvodovej správe predkladateľ.



Navrhovaná právna úprava obsahuje vymedzenie výzvy na predkladanie žiadostí o podporu projektu, ktorá sa má zverejniť najmenej 30 dní pred termínom na jej doručenie na webovom sídle fondu. O poskytnutí príspevku má rozhodnúť správna rada fondu do 90 dní od termínu na doručenie žiadostí, a to na základe návrhu odbornej komisie. Fond má zabezpečiť poskytnutie príspevku do 60 dní od jeho schválenia.



Žiadateľom o príspevok z fondu môže byť fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktoré budú spĺňať podmienky výzvy. Ďalšou povinnosťou bude predložiť štúdiu uskutočniteľnosti investície alebo koncesie v prípade, ak ide o projekt v sume viac ako 5 miliónov eur.



"Hlavný zdroj financovania fondu predstavujú príspevky zo štátneho rozpočtu, úroky z vkladov v bankách, výnosy zo zmluvných sankcií, administratívne poplatky, dary, dobrovoľné príspevky a iné príjmy," priblížilo ministerstvo. Výdavky fondu na vlastnú prevádzku majú predstavovať najviac 5 % z jeho príjmov.



Účinnosť zákona navrhuje predkladateľ od 1. januára 2025.