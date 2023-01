Rozpočet je tento rok v súlade s výdavkovým limitom,ďalšie roky už nie

Bratislava 25. januára (TASR) - Rozpočet verejnej správy na tento rok je v súlade s limitom verejných výdavkov, ktorý je súčasťou zákona o štátnom rozpočte, ako aj limitom vypočítaným Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Rozpočtované výdavky na ďalšie dva roky ho už prekračujú, potrebné preto budú konsolidačné opatrenia. Vyplýva to z Informácie o vzťahu schváleného limitu verejných výdavkov k rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý v stredu schválila vláda.



Materiál predložilo Ministerstvo financií (MF) SR, keďže v tomto roku je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov a výdavkové limity sa tak zatiaľ priamo neuplatňujú. Rozpočtová rada ich však po dosiahnutí dohody s MF na metodike vlani v decembri vypočítala a predložila Národnej rade (NR) SR, kde čakajú na schválenie.



Ministerstvo financií v tejto súvislosti prepočítalo návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 podľa dohodnutej metodiky, s cieľom jeho porovnania s limitmi verejných výdavkov predloženými RRZ.



Vypočítaný limit na tento rok predstavuje sumu 41,321 miliardy eur a upravené výdavky rozpočtu verejnej správy sa doň zmestia. To však už neplatí pre ďalšie dva roky. Limit pre rok 2024 na úrovni 44,309 miliardy eur prekračujú rozpočtované výdavky o 360 miliónov eur a strop pre rok 2025 v hodnote 45,621 miliardy eur dokonca o 926 miliónov eur.



"Z tohto dôvodu bude pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 potrebné identifikovať návrh konsolidačných opatrení, prijatím ktorých by bol zabezpečený súlad návrhu rozpočtu verejnej správy s limitom verejných výdavkov na roky 2024 a 2025 schválených Národnou radou SR," avizoval rezort financií.



Limitom verejných výdavkov je podľa zákona maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy v jednotnej európskej metodike, upravená o viaceré výnimky. Nevzťahuje sa na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu EÚ, prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ, odvody Európskej únii, výdavky na správu dlhu verejnej správy, jednorazové výdavky a vplyv hospodárskeho cyklu na výdavky verejnej správy. Za prostriedky z rozpočtu EÚ sa považujú aj peniaze z plánu obnovy.