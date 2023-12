Rozpočet Kremnice považuje primátor Martin Novodomec za kompromisný

Kremnica 28. decembra (TASR) - Mesto Kremnica bude v roku 2024 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom, ktorý počíta s príjmami vo výške 6.847.808 eur a výdavkami vo výške 6.843.494 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový so saldom 619.395 eur. Rozpočet mesta na budúci rok schválili kremnickí mestskí poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Podľa Renáty Novákovej, vedúcej oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít mestského úradu, návrh rozpočtu vychádzal z vývoja príjmov mesta v roku 2023, informuje samospráva na svojej webstránke. V čase schvaľovania rozpočtu totiž ešte nebol schválený rozpočet na rok 2024 a tiež nebola známa výška podielových daní pre mestá a obce.



"Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s tým, že schodkové saldo kryjeme finančnými operáciami. Kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované, sa týkajú už rozbehnutých projektov a budeme ich upravovať v zmysle výsledkov hospodárenia a prerozdelenia rezervného fondu mesta po schválení záverečného účtu," uviedla Nováková.



Kremnický primátor Martin Novodomec považuje rozpočet za kompromisný. Poukázal na to, že niektoré samosprávy extrémne zvyšovali dane a poplatky či predávali nehnuteľnosti, no v Kremnici zvolili kompromis. "Potrebné zdroje čiastočne vykryjeme zo zvýšenia daní a poplatkov a čiastočne z očakávaného výsledku hospodárenia mestských lesov. Pri úprave daní a poplatkov sme sa snažili citlivo zvyšovať, kde sme len dorovnávali výšky z okolitých miest, nám podobných," podotkol.



Samospráva tiež informovala, že ročný poplatok za komunálny odpad na obyvateľa vzrastie v Kremnici v budúcom roku zo súčasných 30 na 39 eur. Tento poplatok môžu obyvatelia uhradiť v dvoch splátkach. Úpravy sa dotknú aj miestnych daní. Ako však radnica upozorňuje, Kremnica aj po ich úprave patrí v porovnaní s inými mestami v regióne medzi samosprávy s najnižšími sadzbami.