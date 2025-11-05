< sekcia Ekonomika
Rozpočet musí priniesť viac istoty pre malých a stredných podnikateľov
Ako sa zo Slovenska môže stať jedna z najživších podnikateľských ekonomík v regióne?
Autor OTS
Bratislava, 5. novembra (OTS) – BNI Slovensko, sieť združujúca takmer sto malých a stredných podnikateľov (MSP) na Slovensku, víta v posledných dňoch v NR SR schválený štátny rozpočet na budúci rok a tiež snahu vlády o stabilizáciu verejných financií, no upozorňuje na potrebu väčšej predvídateľnosti a konkrétnej podpory pre MSP.
„Rozpočet na rok 2026 je pozitívnym signálom, ale podnikatelia potrebujú viac než len sľuby. Potrebujú stabilné dane, jednoduchšiu byrokraciu, podporu napríklad aj začínajúcich podnikateľov a tiež jasnú podporu inovácií,“ uviedla Natália Vicsápiová, generálna riaditeľka BNI Slovensko.
Podľa BNI Slovensko by mal aj budúcoročný rozpočet upriamovať pozornosť na napríklad na regionálne podnikanie, vzdelávanie a digitalizáciu – oblasti, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý rast. „Podnikanie nie je len o číslach v rozpočte, ale o ľuďoch a spolupráci. Práve to je cesta, ako budovať zdravé podnikateľské prostredie,“ poznamenala N. Vicsápiová.
BNI Slovensko dlhodobo upozorňuje na viacero systémových problémov, ktoré brzdia rozvoj podnikania a znižujú ochotu ľudí začínať podnikať.
· Zložitá legislatíva a časté zmeny zákonov – podnikatelia sa stretávajú s vysokou mierou právnej neistoty. Zmeny v daňových a pracovnoprávnych predpisoch prichádzajú bez dostatočného prechodného obdobia.
· Administratívna záťaž – mnohé povinnosti sa opakujú, namiesto digitalizácie a automatizácie dochádza k duplicite procesov.
· Nestabilné daňové prostredie – nejasné daňové prognózy a krátkodobé úpravy sadzieb sťažujú plánovanie cash flow a investícií.
· Nízka podpora začínajúcich podnikateľov – chýbajú systémové programy mentoringu a prístupu k financovaniu pre malé firmy v raných fázach podnikania.
· Zložité verejné obstarávanie a prístup k štátnym zákazkám – malé firmy často nemajú šancu konkurovať veľkým hráčom kvôli neprimeranej administratívnej záťaži a zložitým podmienkam účasti.
BNI Slovensko preto vyzýva vládu a Národnú radu Slovenskej republiky, aby v roku 2026 pristúpili k novelizácii kľúčových zákonov, ktoré majú priamy dopad na podnikateľské prostredie – najmä zákona o dani z príjmov, zákonníka práce a zákona o podpore malého a stredného podnikania. Cieľom má byť zjednodušenie procesov, predvídateľnosť a väčšia motivácia občanov vstupovať do podnikania.
„Naši členovia sú pripravení prispieť svojimi skúsenosťami z praxe. Ak sa legislatíva prispôsobí realite malých a stredných firiem, Slovensko má potenciál stať sa jednou z najživších podnikateľských ekonomík v regióne,“ doplnila Natália Vicsápiová.
„Rozpočet na rok 2026 je pozitívnym signálom, ale podnikatelia potrebujú viac než len sľuby. Potrebujú stabilné dane, jednoduchšiu byrokraciu, podporu napríklad aj začínajúcich podnikateľov a tiež jasnú podporu inovácií,“ uviedla Natália Vicsápiová, generálna riaditeľka BNI Slovensko.
Podľa BNI Slovensko by mal aj budúcoročný rozpočet upriamovať pozornosť na napríklad na regionálne podnikanie, vzdelávanie a digitalizáciu – oblasti, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý rast. „Podnikanie nie je len o číslach v rozpočte, ale o ľuďoch a spolupráci. Práve to je cesta, ako budovať zdravé podnikateľské prostredie,“ poznamenala N. Vicsápiová.
BNI Slovensko dlhodobo upozorňuje na viacero systémových problémov, ktoré brzdia rozvoj podnikania a znižujú ochotu ľudí začínať podnikať.
Podľa členov organizácie ide najmä o tieto oblasti:
· Zložitá legislatíva a časté zmeny zákonov – podnikatelia sa stretávajú s vysokou mierou právnej neistoty. Zmeny v daňových a pracovnoprávnych predpisoch prichádzajú bez dostatočného prechodného obdobia.
· Administratívna záťaž – mnohé povinnosti sa opakujú, namiesto digitalizácie a automatizácie dochádza k duplicite procesov.
· Nestabilné daňové prostredie – nejasné daňové prognózy a krátkodobé úpravy sadzieb sťažujú plánovanie cash flow a investícií.
· Nízka podpora začínajúcich podnikateľov – chýbajú systémové programy mentoringu a prístupu k financovaniu pre malé firmy v raných fázach podnikania.
· Zložité verejné obstarávanie a prístup k štátnym zákazkám – malé firmy často nemajú šancu konkurovať veľkým hráčom kvôli neprimeranej administratívnej záťaži a zložitým podmienkam účasti.
BNI Slovensko preto vyzýva vládu a Národnú radu Slovenskej republiky, aby v roku 2026 pristúpili k novelizácii kľúčových zákonov, ktoré majú priamy dopad na podnikateľské prostredie – najmä zákona o dani z príjmov, zákonníka práce a zákona o podpore malého a stredného podnikania. Cieľom má byť zjednodušenie procesov, predvídateľnosť a väčšia motivácia občanov vstupovať do podnikania.
„Naši členovia sú pripravení prispieť svojimi skúsenosťami z praxe. Ak sa legislatíva prispôsobí realite malých a stredných firiem, Slovensko má potenciál stať sa jednou z najživších podnikateľských ekonomík v regióne,“ doplnila Natália Vicsápiová.
BNI Slovensko je súčasťou celosvetovej organizácie BNI (Business Network International), ktorá už viac ako 40 rokov poskytuje podnikateľom platformu na budovanie obchodných vzťahov prostredníctvom networkingu. Poskytuje členom komunitu na vysokej úrovni, kde si navzájom sprostredkúvajú obchodné príležitosti, poskytujú si inšpiráciu a vzájomnú pomoc. Zameriava sa na budovanie dôvery a spolupráce v nekonkurenčnom prostredí a organizuje aj špecializované akcie ako BNI FOCUSMIND.
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.