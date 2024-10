Rozpočet na obnovu krídla kaštieľa v Želiezovciach sa zvýšil

Želiezovce 24. októbra (TASR) - Mesto Želiezovce v okrese Levice pripravuje obnovu juhovýchodného krídla kaštieľa Esterházyovcov. Na rekonštrukciu získalo dotáciu z programu cezhraničnej spolupráce Interreg. Partnerom projektu je Magyar Nemzeti Múzeum - Maďarské národné múzeum. Hlavná dohoda by mala byť podpísaná v novembri tohto roka, samotná rekonštrukcia by sa mala začať v druhom štvrťroku budúceho roka. Projekt by mal byť ukončený do konca roka 2026, informovala samospráva.



Pôvodne na projekte participovali traja partneri, okrem mesta a múzea aj Rímskokatolícka farnosť Želiezovce. Schválený rozpočet nepokrýval náklady plánované na stavebné práce takmer ani u jedného z troch partnerov, preto bolo potrebné pristúpiť k jeho celkovej úprave.



Mesto Želiezovce podľa pôvodného rozpočtu uvažovalo o rekonštrukcii fasády, vstupných dverí, vstupnej haly, Esterházyho historického zážitkového centra a kaviarne Esterházy. Rozpočet zahŕňal aj náklady na vybavenie kaviarne.



V júni 2024 boli plánované náklady vo výške 719.418 eur, neobsahovali však reštaurátorské práce. Tie rozpočet navýšili o 137.059 eur na 856.477 eur. "Mesto Želiezovce nemá dostatočné finančné prostriedky, preto rozhodlo o potrebe zníženia rozpočtu projektu. Obnova fasády sa presunie do ďalšej etapy rekonštrukčných prác, z reštaurátorských prác bude realizovaná len rekonštrukcia hlavných vstupných dverí a rekonštrukcia pôvodne plánovaných miestností," uviedla radnica. Celkové odhadované náklady na rekonštrukciu kaštieľa sú 686.137 eur na stavebné práce. Táto suma je zahrnutá do finálneho rozpočtu projektu.



Ďalšiu zmenu v rozpočte spôsobilo odstúpenie Rímskokatolíckej farnosti Želiezovce od projektu. Rozpočet prislúchajúci tomuto partnerovi bol na základe žiadosti relokovaný Mestu Želiezovce, z čoho však vyplýva aj navýšenie výsledného spolufinancovania projektu. Pôvodná suma spolufinancovania 72.144 eur schválená mestským zastupiteľstvom sa po relokovaní rozpočtu cirkvi navýšila o 5333 eur na 77.477 eur. Navýšenie rozpočtu budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.