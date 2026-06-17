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Rozpočet na výstavbu priemyselného parku Valaliky je 733,5 milióna
Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Celkové verejné investície do výstavby priemyselného parku Valaliky pri Košiciach a do rozvoja verejných služieb v priľahlých obciach majú do roku 2029 dosiahnuť 733,54 milióna eur s DPH. Vyplýva to z informatívnej správy o priebežnom plnení záväzkov z investičnej zmluvy, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR. Na území parku vyrastie závod na výrobu elektromobilov automobilky Volvo.
Štát podľa materiálu splnil kľúčové míľniky pre pripojenie územia na inžinierske siete, čo bolo podmienkou na spustenie skúšobnej prevádzky. Ďalšie práce vrátane rozšírenia čistiarne odpadových vôd Košice či rekonštrukcie úpravne vôd Bukovec majú byť dokončené do konca prvého kvartálu 2028, čo podľa správy neohrozí plánovaný štart sériovej výroby v apríli 2027. Zo správy takisto vyplýva zrušenie zámeru vybudovať takzvané People centrum za predpokladaných 65 miliónov eur. Štát sa ho rozhodol nestavať pre negatívne skúsenosti z minulých projektov a jeho funkcie zabezpečí alternatívne.
V rámci doterajšej prípravy štát majetkovoprávne usporiadal a nahrubo upravil plochu s rozlohou 281 hektárov, ktorú predal automobilke Volvo Car Slovakia za 57 miliónov eur. V parku sú už skolaudované vodovodné siete, splašková kanalizácia a rozvody plynu, pričom dažďová kanalizácia je v procese kolaudácie. Súbežne sa pripravuje stavba hasičskej a elektrickej stanice a prístupovej cesty pre plánované nájomné bývanie v obci Valaliky.
Z celkového rozpočtu do roku 2029 pôjde 584,30 milióna eur na samotné strategické územie a 149,24 milióna eur na rozvoj verejných služieb v obciach. Automobilka na Slovensku preinvestuje takmer 1,19 miliardy eur, pričom jej schválená investičná pomoc predstavuje vyše 267 miliónov eur. Vytvoriť má 3300 pracovných miest. Celkový rozsah priemyselného parku je naplánovaný až na 679 hektárov, pričom samotný pozemok pre automobilku Volvo zaberá zhruba 281 hektárov.
Štát podľa materiálu splnil kľúčové míľniky pre pripojenie územia na inžinierske siete, čo bolo podmienkou na spustenie skúšobnej prevádzky. Ďalšie práce vrátane rozšírenia čistiarne odpadových vôd Košice či rekonštrukcie úpravne vôd Bukovec majú byť dokončené do konca prvého kvartálu 2028, čo podľa správy neohrozí plánovaný štart sériovej výroby v apríli 2027. Zo správy takisto vyplýva zrušenie zámeru vybudovať takzvané People centrum za predpokladaných 65 miliónov eur. Štát sa ho rozhodol nestavať pre negatívne skúsenosti z minulých projektov a jeho funkcie zabezpečí alternatívne.
V rámci doterajšej prípravy štát majetkovoprávne usporiadal a nahrubo upravil plochu s rozlohou 281 hektárov, ktorú predal automobilke Volvo Car Slovakia za 57 miliónov eur. V parku sú už skolaudované vodovodné siete, splašková kanalizácia a rozvody plynu, pričom dažďová kanalizácia je v procese kolaudácie. Súbežne sa pripravuje stavba hasičskej a elektrickej stanice a prístupovej cesty pre plánované nájomné bývanie v obci Valaliky.
Z celkového rozpočtu do roku 2029 pôjde 584,30 milióna eur na samotné strategické územie a 149,24 milióna eur na rozvoj verejných služieb v obciach. Automobilka na Slovensku preinvestuje takmer 1,19 miliardy eur, pričom jej schválená investičná pomoc predstavuje vyše 267 miliónov eur. Vytvoriť má 3300 pracovných miest. Celkový rozsah priemyselného parku je naplánovaný až na 679 hektárov, pričom samotný pozemok pre automobilku Volvo zaberá zhruba 281 hektárov.