Rozpočet podľa premiéra hovorí pravdu

Bratislava 9. decembra (TASR) – Premiér Igor Matovič sa spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) poďakoval koaličným partnerom a poslancom, ktorí podporili rozpočet na budúci rok. Rozpočet podľa neho nezavádza a hovorí pravdu. Heger skonštatoval, že v ňom nie sú podhodnocované výdavky a nadhodnocované príjmy.Heger pripustil, že ekonomiku čaká prepad,. Víťazmi rozpočtu sú podľa neho sociálna oblasť, zdravotníctvo a vzdelávanie. Zdôraznil, že na sociálnu oblasť pôjde o 350 miliónov eur viac, ako to bolo tento rok. Zdravotníctvo je podľa jeho slov kľúčové počas pandémie, pridáva sa na platbe za poistencov štátu, financie majú ísť napríklad aj na modernizáciu zdravotníckych zariadení.dodal minister.Zároveň poznamenal, že rozpočet je v novom formáte, kladie sa dôraz na hodnotu za peniaze.podotkol Heger. Premiér súčasne uviedol, že je hrdý na ministra financií za to, že podľa odborníkov je to najkvalitnejšie spracovaný rozpočet SR.Poslanec koaličnej SaS a predseda finančného parlamentného výboru Marián Viskupič v súvislosti so schválením rozpočtu na sociálnej sieti uviedol, že v ťažkých časoch je vždy najdôležitejšie mať plán a cestovnú mapu. Parlament v stredu schválil zákon roka, teda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Spolu s ním vzal na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Zahlasovalo zaň 91 poslancov, jeden sa zdržal, proti prijatiu bolo 49 zo 141 prítomných zákonodarcov. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.