Rozpočet pre kultúru ráta s výdavkami vo výške 546 miliónov eur
V rozpočte kapitoly MK SR na rok 2026 je tiež vyčlenených takmer 35,4 milióna eur na kapitálové výdavky a investičné akcie.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Na výdavky v oblasti kultúry by mal štátny rozpočet na rok 2026 disponovať sumou 546 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 to predstavuje zvýšenie o 17,2 milióna eur (nárast o 3,25 percenta). Vyplýva to z predloženého návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v piatok schválila vláda.
Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe k návrhu uviedlo, že výdavky na kultúru sú ovplyvnené viacerými titulmi. V oblasti zvýšenia výdavkov pripomína napríklad navýšenie zdrojov pre STVR o 21,3 milióna eur v nadväznosti na rast HDP. „Taktiež medziročný rast výdavkov na prevádzku cirkevných ústredí o 9,6 milióna eur v nadväznosti na novelu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností,“ objasnil rezort financií. Upozornil zároveň, že konsolidácia sa pod rozpočet podpísala znížením výdavkov pre rozpočtové organizácie Ministerstva kultúry (MK) SR v sume 6,87 milióna eur a príspevkové organizácie rezortu v sume 7,45 milióna eur.
V rozpočte kapitoly MK SR na rok 2026 je tiež vyčlenených takmer 35,4 milióna eur na kapitálové výdavky a investičné akcie. Suma určená na dotačné projekty je v návrhu na rok 2026 rozpočtovaná vo výške 10,9 milióna eur, z toho výdavky v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom v sume 8,3 milióna eur, podpora tradičnej kultúry v školách v sume 1,5 milióna eur a Kultúra znevýhodnených skupín v sume 1,1 milióna eur.
Na výdavky verejnoprávnych inštitúcií sa ráta so sumou 242,6 milióna eur, pričom pre STVR je alokovaných 178,3 milióna eur. Rezort financií pripomína, že výška nárokovateľného príspevku daná zákonom - 0,12 percenta HDP predstavuje 157 miliónov eur. Zvyšné výdavky STVR do výšky 178 miliónov majú tvoriť vlastné príjmy STVR v sume 21,3 milióna eur. „Z toho príjmy z reklamy tvoria 19,1 milióna eur,“ uviedol rezort.
Predpokladané výdavky TASR na budúci rok sú vo výške 6,98 milióna eur. „Novelou z roku 2023 sa výška transferu Ministerstva kultúry SR pre TASR odvíja od 0,0029 percenta HDP, čo na rok 2026 predstavuje sumu 3,79 milióna eur. Zvyšné výdavky do výšky 6,98 milióna eur sú kryté vlastnými príjmami,“ dodalo MF.
V prípade verejnoprávnych fondov sú alokácie pre Fond na podporu umenia vo výške 30,81 milióna eur, Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8,87 milióna eur, v prípade Audiovizuálneho fondu (AvF) sa ráta s výdavkami v sume 17,61 milióna eur. V tomto prípade je to v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 navýšenie o necelé dva milióny eur, z toho tvorí 1,36 milióna eur zvýšenie nedaňových príjmov. „Pre AvF sa rozpočtuje transfer vo výške 12,8 milióna eur (6,20 milióna eur na podporu audiovizuálnej kultúry a 6,60 milióna eur na podporu audiovizuálneho priemyslu). Zvyšné výdavky do výšky 17,6 milióna eur sú kryté vlastnými príjmami v sume vyše 4 miliónov eur, ktoré pochádzajú zo zákonom stanovených príspevkov od vysielateľov, prevádzkovateľov retransmisie i distribútorov audiovizuálnych diel,“ uviedlo MF.
Príspevok štátu na podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností sa rozpočtuje vo výške 69,9 milióna eur. Predkladateľ rozpočtu pripomína, že príspevok sa rovná 1,1 násobku medziročného navýšenia sumy príspevku podľa miery medziročného rastu minimálnej mzdy.
