Rozpočet prenáša konsolidáciu na občanov, vláda šetrí minimálne

Bratislava 17. októbra (TASR) - Rozpočtom verejnej správy na rok 2025, ktorý v utorok (15.10.) schválila vláda, prenáša kabinet Roberta Fica (Smer-SD) bremeno konsolidovania na plecia občanov, samospráv, podnikateľov, zamestnávateľov a zamestnancov. Tým sa budúci rok výrazne zvýšia náklady na život. Na sebe však bude vláda šetriť minimálne. V reakcii na vládny návrh rozpočtu, ktorý ešte musí schváliť parlament, to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH Jozef Hajko.



"Zvýšené náklady najviac pocítia bežní ľudia. Budúci rok zažije Slovensko inflačný skok. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že ceny v dôsledku zvýšenia daní a poplatkov poskočia o 5 %," pripomenul Hajko.



Vláda tiež podľa neho nerieši problém s rastúcim dlhom Slovenskej republiky. Do roku 2027 má podľa schváleného materiálu hrubý dlh vzrásť z vlaňajších 77 na 92 miliárd eur. "Takýto vývoj je neprijateľný tým skôr, že si vláda na úkor občanov a podnikateľov vytvára vankúš na svojvoľné výdavky, namiesto toho, aby zastavila zadlžovanie štátu," zdôraznil opozičný poslanec.



Poukázal tiež na to, že budúci rok má mestám a obciam klesnúť objem prostriedkov plynúci z výberu dane z príjmov fyzických osôb medziročne o 170 miliónov eur. "KDH navrhovalo pristúpiť na vypočítateľný daňový mix, no nič také sa nechystá. Ťažko skúšané samosprávy budú budúci rok zápasiť o prežitie a budú nútené prosíkať vládu o chýbajúce prostriedky," myslí si Hajko.



Naopak, kabinet sa bude podľa neho správať naďalej rozšafne. V nasledujúcich rokoch má stále hospodáriť s deficitom okolo 6 miliárd eur. "Vládou avizované zníženie počtu zamestnancov štátu o 4500 miest pri fakte, že za posledný rok nabrala nových 5000 zamestnancov, nevyzerá ako šetrenie, ale skôr iba ako korekcia stúpajúceho trendu," dodal poslanec.



Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2026 na 3,7 % HDP a v roku 2027 na 3 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda.



"Odmietam akékoľvek špekulácie o tom, či sa tu konsoliduje alebo nekonsoliduje. Konsoliduje sa, je to nevyhnutnosť, ktorú bohužiaľ, musíme robiť, zdedili sme najhorší rozpočet v Európskej únii a musíme sa s týmto vysporiadať," zdôraznil po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).