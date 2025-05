Rozpočet Žilinského kraja po úprave presiahol hodnotu 281 miliónov eur

Žilina 27. mája (TASR) - Poslanci Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na svojom pondelkovom (26. 5.) rokovaní rozhodli o prvej tohtoročnej úprave rozpočtu. Po navýšení príjmov a výdavkov o takmer 20 miliónov eur prekročil celkový rozpočet hranicu 281 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Úprave rozpočtu predchádzalo schválenie záverečného účtu za rok 2024 s výsledným prebytkom 7,7 milióna eur. „Napriek medziročnému poklesu daňových príjmov sa nám dôsledným hospodárením a kontrolou nákladov podarilo zachovať úroveň verejných služieb a zároveň pokračovať v investíciách do nemocníc, ciest a škôl,“ skonštatovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Konečný hospodársky výsledok je nižší ako v roku 2023. „Výpadok príjmov a nedostatočné financovanie našich nemocníc zo strany zdravotných poisťovní sa, samozrejme, prejavil aj na hospodárskom výsledku, ale Žilinský kraj zostáva finančne stabilný a pripravený na ďalšie výzvy,“ podotkla Jurinová.



Rozpočet kapitálových výdavkov bol úpravou rozpočtu navýšený o 18,6 milióna eur, pričom viac ako 10 miliónov eur predstavujú finančné prostriedky z novoprijatého úveru od Rozvojovej banky Rady Európy. „Najviac kapitálových výdavkov vo výške 6.444.500 eur pôjde do oblasti zdravotníctva na podporu investícií v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, najmä na dobudovanie pracovísk magnetickej rezonancie v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši a Hornooravskej nemocnici v Trstenej,“ priblížila Lacová.



Úprava rozpočtu sa dotkla aj oblasti dopravy, kam pôjde približne 4,7 milióna eur. „Kapitálový rozpočet v oblasti vzdelávania zvyšujeme o 3.107.790 eur na dobudovanie dielní odborného výcviku v Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku a do budovaných školských kampusov, či už v Ružomberku alebo v Žiline,“ dodala hovorkyňa ŽSK.



V oblasti sociálnych služieb plánuje ŽSK začať druhú etapu rekonštrukcie Centra sociálnych služieb v Oravskej Lesnej a schválená úprava rozpočtu počíta aj s dofinancovaním troch projektov realizovaných z plánu obnovy a odolnosti v Bytči, Zákamennom a Sučanoch.