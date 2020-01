Rozpočet Žilinského kraja skončil s prebytkom 7,838 milióna eur

Žilina 27. januára (TASR) – Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za rok 2019 skončil s prebytkom 7,838 milióna eur. Vyplýva to zo správy o úprave rozpočtu ŽSK k 31. decembru 2019, ktorú na pondelkovom zasadnutí zobrali na vedomie poslanci Zastupiteľstva ŽSK.



Podľa riaditeľky odboru ekonomického Úradu ŽSK Kataríny Gazdíkovej išlo hlavne o zapojenie účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, zvýšenie rozpočtu v kategórii nedaňových príjmov z dôvodov preplatkov zo zúčtovania zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne, preplatky energií, príspevkov zo zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť a zapojenie bežných výdavkov. "Treťou oblasťou sú presuny rozpočtových prostriedkov v rámci už schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky," uviedla Gazdíková.



Zvýšenie rozpočtu ku koncu roka 2019 je podľa dôvodovej správy v príjmovej časti vo výške 9,866 milióna eur a vo výdavkovej časti 2,028 milióna eur. Pri daňových príjmoch je to 4,906 milióna eur, nedaňových príjmoch 61.350 eur, bežných transferoch 2,022 milióna eur a pri kapitálových transferoch 2,876 milióna eur. Pri bežných výdavkoch je to 1,654 milióna eur a kapitálových výdavkoch 374.178 eur.