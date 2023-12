Pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť bude kľúčový limit výdavkov

Bratislava 11. decembra (TASR) - Pri hodnotení návrhu rozpočtu bude kľúčové vyhodnotiť, či návrh rozpočtu naplní pravidlo limitu verejných výdavkov. Dokiaľ nepríde k schváleniu limitov, zostane v platnosti pre nasledujúci rok posledný schválený limit výdavkov. Uviedla to v pondelok Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Keďže už aktuálna vláda a parlament prijímajú nové príjmové legislatívne opatrenia, ktoré vláde podľa pravidla zvyšujú limit výdavkov v objeme, v ktorom sú trvalo prefinancované, predpokladáme, že bude požiadaná tento nový limit výdavkov aktualizovať v súlade so zákonom," uviedla RRZ.



V takom prípade rada predloží aktualizáciu limitov výnimočne už do 48 hodín po predložení žiadosti spojenej s aktualizovanými dátovými podkladmi. RRZ dodala, že táto aktualizácia bude vychádzať z aktuálne zverejnených odhadov Výboru pre daňové prognózy v súlade s metodikou vzájomne dohodnutou medzi radou a Ministerstvom financií (MF) SR.



RRZ má v priebehu tohto týždňa zverejniť nový limit výdavkov pre roky 2024 - 2027, ktorý sa podľa zákona vypracúva vždy na začiatku volebného obdobia, aby férovo zohľadnil zdedený legislatívny stav k dňu schváleného programového vyhlásenia vlády.



"Tento nový limit zároveň poskytuje novej vláde informáciu o priestore na výdavky za predpokladu nezmenenej legislatívy a povinnosti zlepšovať dlhodobú udržateľnosť tempom 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne," priblížila rozpočtová rada.



Zároveň dodala, že takto vypočítaný limit bezodkladne odošle do Národnej rady (NR) SR na schválenie. Pokiaľ ho parlament neschváli, bude stále platiť doteraz schválený výdavkový limit z tohtoročného februára.