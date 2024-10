Pre samosprávy je alokovaných takmer 10 miliárd eur

Bratislava 15. októbra (TASR) - Na chod a činnosti miestnej a regionálnej samosprávy má štát v budúcoročnom rozpočte vyčleniť 9,85 miliardy eur. Takmer 7,3 miliardy je určených pre mestá a obce, 2,25 miliardy eur pre vyššie územné celky a 325 miliónov na dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý schválila v utorok vláda.



Alokácia pre mestá a obce ráta so sumou 6,35 miliardy eur na bežné výdavky a 662 miliónov eur pre kapitálové výdavky. Na výdavkové finančné operácie sa rozpočtuje suma 265 miliónov eur.



V rámci bežných výdavkov sa rozpočtujú výdavky na originálne kompetencie vo výške 4,08 miliardy eur, ktoré obce použijú na financovanie činnosti svojich úradov, cestnej dopravy, rozvoja obcí, kultúry a športu, verejného poriadku a ochrany životného prostredia najmä v oblasti nakladania s odpadmi. Suma 2,27 miliardy eur sa týka výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, pričom na financovanie regionálneho školstva sa rozpočtuje suma 2,24 miliardy eur vrátane financovania materských škôl, ktorých zriaďovateľmi sú obce.



Pre výdavky samosprávnych krajov rozpočtuje štát na rok 2025 sumu 2,25 miliardy eur, dve miliardy tvoria bežné výdavky. Na originálne kompetencie krajov, ako je údržba ciest II. a III. triedy, chod stredných škôl a stredoškolských internátov i kultúrne zariadenia vyčlenili v rozpočte 1,29 miliardy eur. Zvyšných 711 miliónov eur v rámci bežných výdavkov sú rozpočtové výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ktorý predstavuje financovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov.



V štátnom rozpočte tiež vyčlenili sumu 325 miliónov pre dopravné podniky v zakladateľskej pôsobnosti miest Bratislava, Košice, Martin, Prešov, Považská Bystrica a Žilina, ktoré sú zaradené do sektora verejnej správy.