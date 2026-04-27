Rozpočet Košického kraja 2025 uzavreli s prebytkom 20,25 milióna eur
Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - Rozpočtové hospodárenie Košického samosprávneho kraja (KSK) skončilo za minulý rok s celkovým prebytkom 20,25 milióna eur. Jeho záverečný účet v pondelok schválilo krajské zastupiteľstvo, ktoré zároveň rozhodlo o použití týchto finančných prostriedkov.
Najväčšia časť z prebytku v sume 17,25 milióna eur pôjde do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie. Z toho zhruba 701.000 eur je určených na dofinancovanie investičných akcií schválených v predchádzajúcich rokoch, ktoré boli ku koncu minulého roka neukončené alebo neuhradené. Pre rezervný fond sú z prebytku vyčlenené tri milióny eur.
Celkové príjmy v minuloročnom rozpočte tvorili 307,56 milióna eur a výdavky 321,26 milióna eur. Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií bol 29,6 milióna eur.
Ako informoval Úrad KSK v materiáli pre poslancov, dlh kraja k 31. decembru 2025 predstavoval 75,4 milióna eur, čo je zadlženie vo výške 26,23 percenta zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
